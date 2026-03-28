"Euronews" Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası haqqında reportaj yayımlayıb - VİDEO

28 Mart 2026 11:05
“Euronews” kanalında Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası haqqında geniş reportaj yayımlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, reportajda Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının prezidenti Tomas Konyetsko və Avropa Kanoe Assosiasiyasının prezidenti Jan Zunqrananın Azərbaycana səfərindən bəhs edilib.

Səfər zamanı beynəlxalq federasiya rəhbərləri federasiyanın inzibati binası ilə tanış olublar. Həmçinin Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubu və Mingəçevir “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzinə baş çəkiblər. Qonaqlar səfər çərçivəsində Sərsəng su anbarında olaraq burada beynəlxalq avarçəkmə və kanoe yarışlarının təşkil olunması perspektivlərini müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş tədbirdə çıxışı zamanı Sərsəng su anbarında avarçəkmə yarışlarının keçirilməsi imkanlarının olduğunu vurğulayıb və bu istiqamətdə perspektivlərin yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Qısa zaman ərzində Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası tərəfindən beynəlxalq federasiya rəhbərlərinin Sərsəng su anbarına səfəri təşkil edilib.

Ətraflı videoda:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yelkən millimiz beynəlxalq regattada ölkəmizi təmsil edəcək
27 Mart 16:28
Avarçəkmə

Yelkən millimiz beynəlxalq regattada ölkəmizi təmsil edəcək

Heyətdə yeddi idmançı yer alıb
Paytaxtda Xəzərin suları avarçəkmə və yelkənli qayıqlarla bəzəndi - FOTO
21 Mart 18:21
Avarçəkmə

Paytaxtda Xəzərin suları avarçəkmə və yelkənli qayıqlarla bəzəndi - FOTO

Yelkənli qayıq idmanı Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının tərkibinə daxil edilib
Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunda tələbələr üçün təlim keçirilib
19 Mart 22:19
Avarçəkmə

Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunda tələbələr üçün təlim keçirilib - FOTO

Tələbələrə bazada olan akademik, kayak, kanoe, sahil avarçəkməsi və draqon qayıqları barədə məlumat verilib
Yelkənli qayıqlar Novruz bayramında Bakıya qayıdır
17 Mart 15:13
Avarçəkmə

Yelkənli qayıqlar Novruz bayramında Bakıya qayıdır

Avarçəkmə qayıqları Xəzərin sularını bəzəyəcək
Azərbaycanda ilk dəfə Avropa Kanoe Assosiasiyasının ofisi açılıb - FOTO
13 Mart 16:47
Avarçəkmə

Azərbaycanda ilk dəfə Avropa Kanoe Assosiasiyasının ofisi açılıb - FOTO

Azərbaycan və Avropa Kanoe Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq
Beynəlxalq kanoe federasiyalarının prezidentləri Sərsəng su anbarına baxış keçiriblər
12 Mart 22:18
Avarçəkmə

Beynəlxalq kanoe federasiyalarının prezidentləri Sərsəng su anbarına baxış keçiriblər - FOTO

Suqovuşanda dövlətimiz tərəfindən yenidən qurulan ifrastruktur və su anbarı ətrafında salınmış park qonaqlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq