Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilib - FOTO

Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının (AKAF) adı dəyişdirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qurum bundan sonra Azərbaycan Su İdmanı növləri Federasiyası (Azerbaijan Water Sports Federation) adlandırılacaq.
Bununla bağlı müvafiq qərar federasiyanın Ümumi Yığıncağında qəbul olunub.
Bu addımın ölkəmizdə su idman növlərininin vahid platformada inkişafını təmin etmək, idarəetmədə çevikliyini artırmaq və beynəlxalq arenada daha effektiv təmsilçiliyə nail olmaq məqsədi daşıdığı, eyni zamanda populyarlığı artırmaq, kütləviliyi təmin etmək, yeniyetmə və gəncləri cəlb etməyin əsas prioritet olduğu bildirilib.