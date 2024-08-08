8 Avqust 2024
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Paris-2024: Azərbaycan 22-ci pilləyə yüksəlib - MEDAL SİYAHISI

Paris-2024
Xəbərlər
8 Avqust 2024 02:20
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Paris-2024: Azərbaycan 22-ci pilləyə yüksəlib - MEDAL SİYAHISI

Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 80-ə çatıb.

İdman.biz xəbər verir ki, hesabında 2 qızıl olan Azərbaycan yığması 1 gümüş mükafat qazanmaqla 22-ci pilləyə yüksəlib.

ABŞ yığması lider mövqeyini qoruyub. Amerikalılar günü 3 qızılla başa vurublar.

Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması

Yer

Ölkə

Qızıl

Gümüş

Bürünc

Medal sayı

1

ABŞ

27

35

32

94

2

Çin

25

23

17

65

3

Avstraliya

18

12

11

41

4

Fransa

13

17

21

51

5

Böyük Britaniya

12

17

20

49

6

Cənubi Koreya

12

8

7

27

7

Yaponiya

12

6

13

31

8

İtaliya

9

10

8

27

9

Niderland

9

5

6

20

10

Almaniya

8

5

4

17

11

Kanada

6

4

9

19

12

İrlandiya

4

0

3

7

13

Yeni Zelandiya

3

6

1

10

14

Rumıniya

3

4

1

8

15-16

Macarıstan

3

3

2

8

İsveç

3

3

2

8

17

Ukrayna

3

2

3

8

18

Braziliya

2

5

7

14

20

İspaniya

2

3

6

11

20

Xorvatiya

2

1

3

6

21

Kuba

2

1

2

5

22

AZƏRBAYCAN

2

1

0

3

23

Belçika

2

0

3

5

24-25

Honkonq

2

0

2

4

Filippin

2

0

2

3

26

Serbiya

2

0

0

2

27

İsrail

1

4

1

6

28

Qazaxıstan

1

3

3

7

29

Yamayka

1

3

1

5

30

İsveçrə

1

2

4

7

31

Tailand

1

2

2

5

32

Gürcüstan

1

2

1

4

33

Danimarka

1

2

0

3

34

Yunanıstan

1

1

5

7

35

Polşa

1

1

4

6

36

Keniya

1

1

3

5

37

CAR

1

1

2

4

38-41

Çili

1

1

0

2

Ekvador

1

1

0

2

Sent-Lusiya

1

1

0

2

Uqanda

1

1

0

2

42

Tayvan

1

0

4

5

43-44

İran

1

0

2

3

Özbəkistan

1

0

2

3

45-47

Çexiya

1

0

1

2

Qvatemala

1

0

1

2

Norveç

1

0

1

2

48-53

Əlcəzair

1

0

0

1

Argentina

1

0

0

1

Bəhreyn

1

0

0

1

Dominika

1

0

0

1

Mərakeş

1

0

0

1

Sloveniya

1

0

0

1

54

KXDR

0

2

3

5

55-56

Ermənistan

0

2

1

3

Meksika

0

2

1

3

57

Efiopiya

0

2

0

2

58-59

Qırğızıstan

0

1

3

4

Türkiyə

0

1

3

4

60

Litva

0

1

2

3

61-62

Kosova

0

1

1

2

Tunis

0

1

1

2

63-66

Kolumbiya

0

1

0

1

Kipr

0

1

0

1

Fici

0

1

0

1

Monqolustan

0

1

0

1

67-68

Hindistan

0

0

3

3

Tacikistan

0

0

3

3

69-71

Dominikan Res.

0

0

2

2

Malayziya

0

0

2

2

Moldova

0

0

2

2

72-80

Avstriya

0

0

1

1

Kabo Verde

0

0

1

1

Misir

0

0

1

1

Qrenada

0

0

1

1

İndoneziya

0

0

1

1

Peru

0

0

1

1

Portuqaliya

0

0

1

1

Slovakiya

0

0

1

1

Zambiya

0

0

1

1

İdman.biz

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