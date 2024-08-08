Paris-2024: Azərbaycan 22-ci pilləyə yüksəlib - MEDAL SİYAHISI

Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 80-ə çatıb.
İdman.biz xəbər verir ki, hesabında 2 qızıl olan Azərbaycan yığması 1 gümüş mükafat qazanmaqla 22-ci pilləyə yüksəlib.
ABŞ yığması lider mövqeyini qoruyub. Amerikalılar günü 3 qızılla başa vurublar.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
|
Yer
|
Ölkə
|
Qızıl
|
Gümüş
|
Bürünc
|
Medal sayı
|
1
|
ABŞ
|
27
|
35
|
32
|
94
|
2
|
Çin
|
25
|
23
|
17
|
65
|
3
|
Avstraliya
|
18
|
12
|
11
|
41
|
4
|
Fransa
|
13
|
17
|
21
|
51
|
5
|
Böyük Britaniya
|
12
|
17
|
20
|
49
|
6
|
Cənubi Koreya
|
12
|
8
|
7
|
27
|
7
|
Yaponiya
|
12
|
6
|
13
|
31
|
8
|
İtaliya
|
9
|
10
|
8
|
27
|
9
|
Niderland
|
9
|
5
|
6
|
20
|
10
|
Almaniya
|
8
|
5
|
4
|
17
|
11
|
Kanada
|
6
|
4
|
9
|
19
|
12
|
İrlandiya
|
4
|
0
|
3
|
7
|
13
|
Yeni Zelandiya
|
3
|
6
|
1
|
10
|
14
|
Rumıniya
|
3
|
4
|
1
|
8
|
15-16
|
Macarıstan
|
3
|
3
|
2
|
8
|
İsveç
|
3
|
3
|
2
|
8
|
17
|
Ukrayna
|
3
|
2
|
3
|
8
|
18
|
Braziliya
|
2
|
5
|
7
|
14
|
20
|
İspaniya
|
2
|
3
|
6
|
11
|
20
|
Xorvatiya
|
2
|
1
|
3
|
6
|
21
|
Kuba
|
2
|
1
|
2
|
5
|
22
|
AZƏRBAYCAN
|
2
|
1
|
0
|
3
|
23
|
Belçika
|
2
|
0
|
3
|
5
|
24-25
|
Honkonq
|
2
|
0
|
2
|
4
|
Filippin
|
2
|
0
|
2
|
3
|
26
|
Serbiya
|
2
|
0
|
0
|
2
|
27
|
İsrail
|
1
|
4
|
1
|
6
|
28
|
Qazaxıstan
|
1
|
3
|
3
|
7
|
29
|
Yamayka
|
1
|
3
|
1
|
5
|
30
|
İsveçrə
|
1
|
2
|
4
|
7
|
31
|
Tailand
|
1
|
2
|
2
|
5
|
32
|
Gürcüstan
|
1
|
2
|
1
|
4
|
33
|
Danimarka
|
1
|
2
|
0
|
3
|
34
|
Yunanıstan
|
1
|
1
|
5
|
7
|
35
|
Polşa
|
1
|
1
|
4
|
6
|
36
|
Keniya
|
1
|
1
|
3
|
5
|
37
|
CAR
|
1
|
1
|
2
|
4
|
38-41
|
Çili
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Ekvador
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Sent-Lusiya
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Uqanda
|
1
|
1
|
0
|
2
|
42
|
Tayvan
|
1
|
0
|
4
|
5
|
43-44
|
İran
|
1
|
0
|
2
|
3
|
Özbəkistan
|
1
|
0
|
2
|
3
|
45-47
|
Çexiya
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Qvatemala
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Norveç
|
1
|
0
|
1
|
2
|
48-53
|
Əlcəzair
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Argentina
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Bəhreyn
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Dominika
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Mərakeş
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Sloveniya
|
1
|
0
|
0
|
1
|
54
|
KXDR
|
0
|
2
|
3
|
5
|
55-56
|
Ermənistan
|
0
|
2
|
1
|
3
|
Meksika
|
0
|
2
|
1
|
3
|
57
|
Efiopiya
|
0
|
2
|
0
|
2
|
58-59
|
Qırğızıstan
|
0
|
1
|
3
|
4
|
Türkiyə
|
0
|
1
|
3
|
4
|
60
|
Litva
|
0
|
1
|
2
|
3
|
61-62
|
Kosova
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Tunis
|
0
|
1
|
1
|
2
|
63-66
|
Kolumbiya
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Kipr
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Fici
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Monqolustan
|
0
|
1
|
0
|
1
|
67-68
|
Hindistan
|
0
|
0
|
3
|
3
|
Tacikistan
|
0
|
0
|
3
|
3
|
69-71
|
Dominikan Res.
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Malayziya
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Moldova
|
0
|
0
|
2
|
2
|
72-80
|
Avstriya
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Kabo Verde
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Misir
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Qrenada
|
0
|
0
|
1
|
1
|
İndoneziya
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Peru
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Portuqaliya
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Slovakiya
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Zambiya
|
0
|
0
|
1
|
1
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