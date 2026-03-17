“Paris-2024”də ikinci yeri tutan Azərbaycan boksçusunun da medalı dəyişdiriləcək

17 Mart 2026 18:14
“Paris-2024”də ikinci yeri tutan Azərbaycan boksçusunun da medalı dəyişdiriləcək

“Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarında fəxri kürsüyə qalxan daha bir Azərbaycan idmançısının qazandığı və sonradan aşınmaya məruz qalan medalı dəyişdiriləcək.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, boksçu Alfonso Dominqesin (92 kq) də medalı yararsız hala düşüb. O, yaxın günlərdə məsələ ilə bağlı Milli Olimpiya Komitəsinə müraciət edəcək. İdmançının medalı Fransaya göndəriləcək və yenisi ilə əvəz olunacaq.

Sərbəst güləşçilər Maqomedxan Maqomedov (97 kq) və Giorgi Meşvildişvilinin (125 kq) Parisdə qazandıqları bürünc medallar isə normal vəziyyətdə olduğu üçün dəyişdirilməyəcək.

Xatırladaq ki, taekvondoçu Qaşim Maqomedovun gümüş və yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərovun bürünc medalları artıq yenisi ilə əvəz olunub. Medallar martın 20-dək Bakıya – Milli Olimpiya Komitəsinə göndəriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan idmançılarının aşılanmış olimpiya medalları geri qayıdır - RƏSMİ
25 Fevral 17:18
Paris-2024

Azərbaycan idmançılarının aşılanmış olimpiya medalları geri qayıdır - RƏSMİ

Medalların hazırlanma müddəti təxminən 3-5 həftə davam edəcək
Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medalları nə vaxt dəyişdiriləcək?
13 Oktyabr 2025 15:30
Paris-2024

Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medalları nə vaxt dəyişdiriləcək?

Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan yeddi idmançımızdan beşinin medalında nəzərəçarpan dərəcədə dəyişiklik baş verib
Çingiz Hüseynzadə: “Olimpiya mükafatçılarımızın medalları yenilənəcək”
18 Fevral 2025 14:47
Paris-2024

Çingiz Hüseynzadə: “Olimpiya mükafatçılarımızın medalları yenilənəcək”

O bildirib ki, Təşkilat Komitəsi medalları hazırlayan şirkətlə danışıqlar aparır
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən medallarla bağlı MOK-un məktubuna CAVAB
31 Yanvar 2025 16:06
Paris-2024

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən medallarla bağlı MOK-un məktubuna CAVAB

Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan Azərbaycan idmançılardan 5 nəfərin medalları keyfiyyətini itirib
Paris-2024-də idmançılara verilən medalların dəyişdiriləcəyi vaxt açıqlanıb
27 Yanvar 2025 16:06
Paris-2024

Paris-2024-də idmançılara verilən medalların dəyişdiriləcəyi vaxt açıqlanıb

BOK tərəfindən məsələ ilə bağlı Milli Olimpiya Komitələri ilə əlaqədə olduqları vurğulanıb
MOK-dan Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə rəsmi müraciət – MEDALLARLA BAĞLI
23 Yanvar 2025 15:49
Paris-2024

MOK-dan Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə rəsmi müraciət – MEDALLARLA BAĞLI

BOK-dan bu müraciətlə bağlı cavab gəldikdən sonra medalların geri qaytarılması və yeniləri ilə əvəz olunmasıyla bağlı növbəti addımlar atılacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb
14 Mart 21:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib