Azərbaycanın 2026-cı il üçün idman səfirləri seçilib

17 Mart 2026 16:14
Azərbaycanın 2026-cı il üçün idman səfirləri seçilib

Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclası keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, nazir Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda gündəliyə əsasən bir sıra məsələlər müzakirə olunub və müvafiq qərarlar qəbul edilib.

İclasda Uşaq-Gənclər İdman Məktəbləri və İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəblərində cüdo idman növü üzrə təlim-məşq prosesini tənzimləyən normativlərin təsdiqi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bundan əlavə, idman mütəxəssislərinə fəxri adların verilməsi məsələsinə baxılıb. Nazirliyin Kollegiya qərarı ilə Asxab Kalayevə və Rauf Nəbiyevə (hər ikisi ağırlıqqaldırma), İslam Nəcəfquliyevə (cüdo) “Ölkə dərəcəli hakim” dərəcəsi verilib. Qaşim Maqomedov (taekvondo), İmaməddin Xəlilov və Sabir Zeynalova (hər ikisi parataekvondo) “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar idman ustası” fəxri adı verilib.

Respublika federasiyaları tərəfindən Təhlükəsiz Mühitin Təminatı və Şəxsiyyətin Qorunması üzrə Qaydaların hazırlanmasına dair Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən irəli sürülən tələblər müzakirə edilib. Eyni zamanda, ölkə yarışlarının keçirilmə qaydaları ilə bağlı Texniki Reqlament yeni redaktədə təsdiq edilib.

Tədbirdə 2026-cı il üçün “İdman səfirləri” və 2027-ci il üçün “İdman Paytaxtı” seçimi ilə əlaqədar namizədlərin təqdimatları dinlənilib, səsvermə keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya qərarı ilə Ülviyyə Fətəliyeva (şahmat), Vəfa Musayeva (alpinizm), Aynur Yusifova (gimnastika), Dadaş Dadaşbəyli (ağırlıqqaldırma) və Elçin Əsədov (velosiped idmanı) 2026-cı il üçün “İdman səfiri” seçiliblər. Yevlax şəhəri isə 2027-ci il üçün Azərbaycanın “İdman Paytaxtı” seçilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclası keçirilib
16:20
Digər

Gənclər və İdman Nazirliyinin Kollegiya iclası keçirilib

İdmanla bağlı mühüm qərarlar verilib
Yevlax 2027-ci il üçün Azərbaycanın “İdman Paytaxtı” seçilib
16:12
Digər

Yevlax 2027-ci il üçün Azərbaycanın “İdman Paytaxtı” seçilib

2027-ci ildə şəhərdə genişmiqyaslı yarışlar və tədbirlər keçiriləcək
“Ural”ın futbolçusuna daha bir ağır ittiham
14:26
Digər

“Ural”ın futbolçusuna daha bir ağır ittiham

Daniil Sekaç yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı zorakılıq edib
Fərid Qayıbov federasiya rəsmiləri ilə görüşüb - FOTO
16 Mart 17:32
Digər

Fərid Qayıbov federasiya rəsmiləri ilə görüşüb - FOTO

İdman həftəsinin nəticələri müzakirə olunub
Telefon fırıldaqçılarının dəhşətli toru: 20 yaşlı futbolçu qadını qətlə yetirdi
15 Mart 21:11
Digər

Telefon fırıldaqçılarının dəhşətli toru: 20 yaşlı futbolçu qadını qətlə yetirdi

Müdafiəçi seyfi qarət etmək üçün və basqın edib
Ceyk Pol konkisürən Yutta Lerdama Olimpiadada qələbəyə görə bahalı hədiyyə edib
15 Mart 07:15
Digər

Ceyk Pol konkisürən Yutta Lerdama Olimpiadada qələbəyə görə bahalı hədiyyə edib - FOTO

Lerdam 1000 metr məsafədə qızıl, 500 metr məsafədə gümüş medal qazanıb

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub