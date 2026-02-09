9 Fevral 2026
AZ

Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubiley münasibətilə hazırlanan loqoları təqdim olunub

Digər
Xəbərlər
9 Fevral 2026 14:05
33
Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubiley münasibətilə hazırlanan loqoları təqdim olunub

Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin yeni və 30 illik yubiley münasibətilə hazırlanan loqoları təqdim olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Yeni loqo özündə böyük mənaları və paralimpiya ruhunu ehtiva edir. Loqoda üçrəngli Azərbaycan bayrağını sürətlə zəfərə doğru aparan paralimpiyaçı əks olunub.

Eyni zamanda, rənglərdən mavi özünəinamı, qırmızı əzmlə irəliləməyi, yaşıl isə güc və qüvvəni simvolizə edir. Komitənin adının aşağısında isə Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin loqosu göstərilib.

Qeyd edək ki, loqo Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənib. 1996-cı ildə təsis olunan və 2026-cı ildə 30 illik yubileyini qeyd edən Milli Paralimpiya Komitəsinin yeni loqoya uyğunlaşdırılmış yubiley loqosu da ictimaiyyətə təqdim edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fərid Qayıbov Fələstin Dövlətinin Azərbaycandakı səfirini qəbul edib - FOTO
14:20
Digər

Fərid Qayıbov Fələstin Dövlətinin Azərbaycandakı səfirini qəbul edib - FOTO

Görüşdə gənclər və idman sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub
Qaç, toqquş, sağ qal: yeni döyüş formatı mübahisə yaratdı - VİDEO
8 Fevral 13:58
Digər

Qaç, toqquş, sağ qal: yeni döyüş formatı mübahisə yaratdı - VİDEO

Viral görüntülər fonunda mütəxəssislər ciddi sağlamlıq riskləri barədə xəbərdarlıq edir
Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO
8 Fevral 12:28
Futbol

Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO

135 minlik nəhəng stadion paytaxtın simvollarından birinə çevriləcək
Azərbaycan sumo güləşçisi ilk dəfə Yaponiyada Hakuho kubokunda yarışıb - FOTO
7 Fevral 17:36
Digər

Azərbaycan sumo güləşçisi ilk dəfə Yaponiyada Hakuho kubokunda yarışıb - FOTO

Son illər ölkəmizdə sumo idman növünə maraq çoxalır
“Azərlotereya”nın “Binqo” oyununda rekord cekpot qazanılıb
6 Fevral 17:32
Digər

“Azərlotereya”nın “Binqo” oyununda rekord cekpot qazanılıb

Belə ki, “Binqo” oyununda 50 qəpiklə 71 125 manatlıq cekpot qazanılıb

Rafael Leaonun atasından Ronalduya özəl mahnı - VİDEO
6 Fevral 13:00
Futbol

Rafael Leaonun atasından Ronalduya özəl mahnı - VİDEO

Frank Leao "Afrobeat" üslublu bəstəsini təqdim edib

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü