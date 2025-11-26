26 Noyabr 2025
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançılar mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAM

26 Noyabr 2025 15:58
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançılar mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan idmançılarının, onların məşqçilərinin və idmançıların oyunlara hazırlığı prosesində iştirak etmiş digər mütəxəssislərin mükafatlandırılması haqqında Sərəncam imzalayıb.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, bunun üçün 2025-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Gənclər və İdman Nazirliyinə 1 milyon 900 min manat vəsait ayrılıb.

Gənclər və İdman Nazirliyinə idmançılar arasında rəqabətin səviyyəsi, ən yüksək nəticələrə görə medalların sayı, fərdi və ya komanda yarışlarında iştirakı nəzərə alınmaqla idmançıların, onların məşqçilərinin və idmançıların oyunlara hazırlığı prosesində iştirak etmiş digər mütəxəssislərin mükafatlandırılması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin bölgüsünə, habelə vəsaitin ödənilməsinə dair qaydanı 10 gün müddətində hazırlayıb təsdiqləmək, Maliyyə Nazirliyinə isə maliyyələşmənin təmin edilməsi tapşırılıb.

