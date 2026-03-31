AFFA-nın baş katibi: “Bu, yeni yolun başlanğıcıdır”

AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev Azərbaycan millisinin “FIFA Series 2026” turnirindəki qələbəsini şərh edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, rəsmi şəxs nəticənin vacibliyini qeyd edib və bu uğurun qiymətləndirilməməli olduğunu vurğulayıb.
“Hər kəsi təbrik edirəm. Qələbəni kiçiltmək lazım deyil. Uşaqlar iki oyunda yaxşı mübarizə apardı, layiqli qələbə qazandı. Hesabda geri düşməyimizə baxmayaraq, sona qədər mübarizə apardıq, penaltilərdə qələbə qazandıq. Bu, bizim üçün vacibdir.
Rəqiblər haqda deyilə bilər ki, tanınmır. Amma bu, bizim üçün yolun başlanğıcıdır. Bu, bizim ilk FIFA kubokumuzdur. Davamı gəlsin” - deyə Fərəcullayev bildirib.