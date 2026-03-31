31 Mart 2026
AZ

AFFA-nın baş katibi: “Bu, yeni yolun başlanğıcıdır”

Milli komanda
Xəbərlər
31 Mart 2026 02:10
50
AFFA-nın baş katibi: "Bu, yeni yolun başlanğıcıdır"

AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev Azərbaycan millisinin “FIFA Series 2026” turnirindəki qələbəsini şərh edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, rəsmi şəxs nəticənin vacibliyini qeyd edib və bu uğurun qiymətləndirilməməli olduğunu vurğulayıb.

“Hər kəsi təbrik edirəm. Qələbəni kiçiltmək lazım deyil. Uşaqlar iki oyunda yaxşı mübarizə apardı, layiqli qələbə qazandı. Hesabda geri düşməyimizə baxmayaraq, sona qədər mübarizə apardıq, penaltilərdə qələbə qazandıq. Bu, bizim üçün vacibdir.

Rəqiblər haqda deyilə bilər ki, tanınmır. Amma bu, bizim üçün yolun başlanğıcıdır. Bu, bizim ilk FIFA kubokumuzdur. Davamı gəlsin” - deyə Fərəcullayev bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FIFA AFFA-ya təşəkkür edib
02:15
Milli komanda

FIFA AFFA-ya təşəkkür edib - FOTO

FFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayevə xatirə hədiyyəsi təqdim edilib
Elvin Cəfərquliyev: “Çox çətin oyun oldu”
01:53
Milli komanda

Elvin Cəfərquliyev: “Çox çətin oyun oldu”

Turnirin ən yaxşı oyunçusu milli komandanın qələbəsi ilə bağlı şərh verib
Millimizin futbolçusu Syerra-Leone ilə oyunda rəqib oyunçuya şillə vurub
01:16
Milli komanda

Millimizin futbolçusu Syerra-Leone ilə oyunda rəqib oyunçuya şillə vurub - VİDEO

Gənc yarımmüdafiəçinin hərəkətləri sosial mediada tənqid olunub
Elvin Cəfərquliyev “FIFA Series-2026”nın ən yaxşı oyunçusu olub
30 Mart 23:41
Milli komanda

Elvin Cəfərquliyev “FIFA Series-2026”nın ən yaxşı oyunçusu olub

Azərbaycan millisi final görüşündə Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
Ayxan Abbasov: “Bu oyun bizim üçün siqnallar verdi”
30 Mart 22:39
Milli komanda

Ayxan Abbasov: “Bu oyun bizim üçün siqnallar verdi”

Azərbaycan millisi “FIFA Series-2026” turnirinin qalibi olub
Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi