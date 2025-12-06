6 Dekabr 2025
Elmira Aslanovanın “Yeddi zirvə” layihəsi: Məqsədə çatmağa çox az qaldı - İDMAN.Biz-in İCMALI

Alpinizm
Təhlil
6 Dekabr 2025 17:08
15
Everesti fəth edən azərbaycanlı alpinist Elmira Aslanova bu il “Yeddi zirvə” layihəsi çərçivəsində daha iki mühüm nailiyyətə imza atıb. İlkin olaraq o, İndoneziyanın Yeni Qvineya adasında yerləşən Caya dağına (4884 m) qalxıb, bir neçə gün əvvəl isə Antarktidanın ən yüksək nöqtəsi olan Vinson zirvəsinə (4892 m) çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Yeddi zirvə” - Yer kürəsinin hər qitəsinin ən yüksək dağlarının toplanıldığı məşhur alpinistlik proqramıdır. 1981-ci ildən həyata keçirilən layihə dünya üzrə böyük populyarlığa malikdir. Artıq 40 mindən çox insan bu çətin marafona qatılıb, onların təxminən 600-ü bütün zirvələri fəth etməyə nail olub. Elmira Aslanova da həmin iştirakçılar arasındadır.

Aslanovanın “Yeddi zirvə” yol xəritəsi

Elmira Aslanovanın siyahıdakı ilk çıxışı 2021-ci ildə Afrikanın ən yüksək nöqtəsi olan Kilimancaro (5895 m) zirvəsinə olub. 2023-cü ildə isə idmançı üçün tam bir dönüş ili yaşanıb: əvvəlcə Cənubi Amerikanın ən yüksək zirvəsi Akonkaqua (6962 m), daha sonra isə dünyanın damı sayılan Everest (8848 m) fəth olunub.

Aslanova bununla Everestə qalxan ilk azərbaycanlı qadın kimi tarixə düşüb. Bu uğur yalnız idman nəticəsi deyil, həm də güc, iradə, dözümlülük və psixoloji sabitliyin nümunəsi kimi qiymətləndirilir.

Az bilinən faktlardan biri də budur ki, Akonkaqua və Everestə gedən yol onun Çiliyə səfərindən başlayıb. Aslanova dünyanın ən ekstremal yerlərindən sayılan Atakama səhrasında bir ay ərzində ardıcıl olaraq San-Fransisko zirvəsinə (6018 m), daha sonra isə Oxos-del-Saladoya (6893 m) qalxıb.

Layihənin növbəti mərhələsi

Caya və Vinson zirvələri də “Yeddi zirvə” siyahısına daxildir. Beləliklə, Aslanovanın qarşıda iki əsas hədəfi qalır:

Denali (6194 m) – Şimali Amerikanın ən yüksək nöqtəsi, Alyaskada yerləşir. Alpinist bu planı may ayında açıqlamışdı.

Avropa zirvəsi - Elbrus (5642 m) və ya Montblan. Bunun seçimi Avropa–Asiya sərhədinin coğrafi qəbulundan asılıdır.

Avstraliyanın ən yüksək zirvəsi Kostiuşko (2228 m) artıq Aslanova tərəfindən fəth edildiyindən, layihəni tamamlamaq üçün əsas hədəf Denali və Avropanın seçilmiş zirvəsidir.

Qeyd edək ki, “Yeddi zirvə”nın bir neçə fərqli siyahısı mövcuddur. Avropanın zirvəsi kimi Elbrus və ya Montblanın seçilməsi, eləcə də Avstraliya qitəsinin sərhədlərinə görə Pundçak-Caya və ya Kostiuşkonun daxil edilməsi kimi fərqli yanaşmalar mövcuddur. Lakin ümumi əsas siyahı çox nadir hallarda dəyişir.

Beləliklə, Elmira Aslanovanın hədəfinə çatmasına cəmi iki zirvə qalıb və alpinist qarşıdakı illərdə layihəni tamamlamağa çox yaxındır.

Zəki Feyzullayev

İdman.Biz

