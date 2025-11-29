29 Noyabr 2025
Kikboksinq üzrə WAKO dünya çempionatında idmançılarımız 12 medal qazanıblar

29 Noyabr 2025 19:18
BƏƏ-nin Əbu-Dabidə kikboksinq üzrə WAKO dünya çempionatı keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, yarışda 85 ölkədən 1637 idmançı iştirak edib.

Azərbaycan kikboksçuları çempionatı 6 qızıl, 1 gümüş və 5 bürünc medalla başa vurublar.

Qızıl medal qazanan idmançılarımız:
1. Əli Hüseynov
2. Surət Qarayev
3. Elvin Məmmədov
4. Rafiq Babazadə
5. Eduard Məmmədov (iki versiyada, iki qızıl medal)

Gümüş medal qazanan idmançımız:
1. Məhəmməd Əliyev

Bürünc medal qazanan idmançılarımız:
1. Vüsal Kazımov
2. Vüqar Məmmədov
3. Məhəmməd İmanov
4. Rinat Qiyasov
5. Musa Abdullayev

