Kikboksinq üzrə WAKO dünya çempionatında idmançılarımız 12 medal qazanıblar

BƏƏ-nin Əbu-Dabidə kikboksinq üzrə WAKO dünya çempionatı keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, yarışda 85 ölkədən 1637 idmançı iştirak edib.
Azərbaycan kikboksçuları çempionatı 6 qızıl, 1 gümüş və 5 bürünc medalla başa vurublar.
Qızıl medal qazanan idmançılarımız:
1. Əli Hüseynov
2. Surət Qarayev
3. Elvin Məmmədov
4. Rafiq Babazadə
5. Eduard Məmmədov (iki versiyada, iki qızıl medal)
Gümüş medal qazanan idmançımız:
1. Məhəmməd Əliyev
Bürünc medal qazanan idmançılarımız:
1. Vüsal Kazımov
2. Vüqar Məmmədov
3. Məhəmməd İmanov
4. Rinat Qiyasov
5. Musa Abdullayev