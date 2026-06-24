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Qusarda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

Cüdo
Xəbərlər
24 İyun 2026 11:23
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Qusarda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

İyunun 26-da Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Qusarda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, imtahan yeddi yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hamı üçün açıqdır. Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq. İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, bu ildən etibarən kəmər dərəcəsi olmayan idmançıların yarışlarda iştirakına icazə verilməyəcək.

İmtahan Qusar Olimpiya İdman Kompleksində olacaq.

İdman.Biz
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