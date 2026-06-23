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Məktəblilər arasında cüdo yarışlarının qalibləri məlum olub - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
23 İyun 2026 23:15
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Məktəblilər arasında cüdo yarışlarının qalibləri məlum olub

İyunun 23-də Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadası çərçivəsində cüdo yarışı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda 36 idman məktəbindən 157 oğlan, 53 qız olmaqla 210 məktəbli cüdoçu ümumilikdə 16 çəki dərəcəsində mübarizə aparıb.

Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən multi-idman turniri Elm və Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin dəstəyi ilə baş tutur.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

-40 kq
1. Nərmin Məmmədli (Qubadlı)
2. Gülşən Şirinova (Naftalan UGİM)
3. Xədicə Vəlizadə (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

-44 kq
1. Aysu Əliyeva (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
2. Məryəm Əhmədzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Ülkər Abbaszadə (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
3. Zülficat Balakişiyeva (Qusar)

-48 kq
1. Ülkər Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Fatimə Muradlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Mələk Mehdizadə (Şuşa UGİM)

-52 kq
1. Nərmin Ağamirzəzadə (RKİM)
2. Xəyalə Alışova (Qubadlı)
3. Əsma Cabbarlı (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Zəhra Quliyeva (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

-57 kq
1. Gülnaz Məmmədtağıyeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Nazlı Səfərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. İnci Adgözəlova (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Leyla Yarəhmədova (Xaçmaz UGİŞM)

-63 kq
1. Ayla Həsənova (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Aytən Səmədli (Mingəçevir UGİM)
3. Mələk Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Amina Ağasıyeva (Qusar)

-70 kq
1. Lalə Səbziyeva (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
2. Fatimə Məmmədova (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
3. Xədicə Quluzadə (Şuşa UGİM)

+70 kq
1. Dəniz Həbibli (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
2. Aişə Jestikina (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Zeynəb Kılınçoğlu (Goranboy UGİM)

Oğlanlar

-50 kq
1. Əkbər Qədirli (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
2. Məhəmməd Həsənov (Qubadlı)
3. İsmayıl Məmmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Əzizağa Paşayev (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

-55 kq
1. Mirəziz Mustafazadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
2. Aqil Nağıyev (RKİM)
3. Qərib Atababayev (Bakı şəhəri 8 İOEUGİM PHŞ)
3. Ülvi Əlizadə (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

-60 kq
1. Sinan Qənbərli (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
2. Raul Məlikzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Yusif Hüseynov (RKİM)
3. Ayxan Abbaszadə (Goranboy UGİM)

-66 kq
1. Rüfət Həsənli (Mingəçevir UGİM)
2. Əli Cəfərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Yusif Yolçuyev (Yevlax)
3. İsmayıl Quluyev (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

-73 kq
1. Əli Əliyev (Neftçi Siyəzən)
2. İlnur Hüseynli (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM PHŞ)
3. Müqdət Süleymanov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Ayxan Musayev (Bakı şəhəri 6 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

-81 kq
1. Məhəmmədəli Mehdi (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
2. Hüseyn Tarverdiyev (RKİM)
3. Nihad İmanov (Naxçıvan UGİM)
3. Nurəli İsmayılov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

-90 kq
1. Saleh Rzayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Mehdi Məmmədli (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
3. Valeh Sadıqzadə (Yevlax)
3. Tariyel Bağırov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

+90 kq
1. Musa Kəramətzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Hüseyn Mehdiyev (ROİL)
3. Baba Veysov (RKİM)
3. Ruslan Kazımov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

İdman.Biz
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