22 Aprel 2026 16:08
Naxçıvanda yeniyetmə cüdoçuların region birinciliyi keçiriləcək

25-26 aprel tarixlərində U-14 və U-17 yeniyetmələr arasında Naxçıvan Muxtar Respublikası bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarışlarda ümumilikdə 92 cüdoçu tatamiyə çıxacaq. Turnirlərin əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirməkdir. U-17 kateqoriyası üzrə nəticələr, eyni zamanda, milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.

Qeyd edək ki, turnir Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Cüdo Federasiyası Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək
14:24
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək

Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq
“Bakıda hamını ipponla məğlub etmək üçün yaxşı hazırlaşmaq lazımdır” - Zelim Kotsoyevin İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ
13:11
Cüdo

“Bakıda hamını ipponla məğlub etmək üçün yaxşı hazırlaşmaq lazımdır” - Zelim Kotsoyevin İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ

Olimpiya çempionu Tbilisidəki çıxışını dəyərləndirib
Bakıda cüdo üzrə dan dərəcəsi imtahanları keçiriləcək
21 Aprel 20:36
Cüdo

Bakıda cüdo üzrə dan dərəcəsi imtahanları keçiriləcək

Qeydiyyat aprelin 28-nə qədər davam edəcək
Cüdo üzrə veteranlar arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib - FOTO
21 Aprel 16:27
Cüdo

Cüdo üzrə veteranlar arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib - FOTO

Görüş Abşeron Olimpiya Kompleksində baş tutub
Tərlan Həsənov: “Hidayət Heydərov dünya çempionatına daha ciddi hazırlaşmalıdır”
21 Aprel 14:42
Cüdo

Tərlan Həsənov: “Hidayət Heydərov dünya çempionatına daha ciddi hazırlaşmalıdır”

O, bürünc medal qazanan Turan Bayramovun (66 kq) çox yaxşı güləşdiyini bildirib
Azərbaycanlı hakim cüdo üzrə Avropa çempionatında yer alıb
21 Aprel 12:13
Cüdo

Azərbaycanlı hakim cüdo üzrə Avropa çempionatında yer alıb

Nazim Umbayev beynəlxalq arenada

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı