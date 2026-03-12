Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün seminar təşkil edir - FOTO

Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) məşqçilərin ustalıq və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə dan dərəcələri üzrə seminara start verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tədris prosesinə ümumilikdə 56 nəfər cəlb olunub.
Seminarın tədrisi ACF-in Təhsil şöbəsinin ekspertləri tərəfindən həyata keçirilir. Proqram çərçivəsində birinci dan dərəcəsi üzrə “Nage-no-Kata”, ikinci dan dərəcəsi üzrə isə “Katame-no-Kata” istiqamətində nəzəri və praktik məşğələlər təşkil olunur, iştirakçıların bilik və bacarıqları inkişaf etdirilir.
Qeyd edək ki, dörd gün davam edəcək seminarın sonunda dan dərəcələri üzrə imtahan təşkil olunacaq.