Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadakı beynəlxalq turniirdə 7 cüdoçu ilə təmsil olunacaqlar

Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının təqviminə əsasən, 6–8 mart tarixlərində Avstriyanın Linz şəhərində cüdo üzrə Qran-Pri turniri keçiriləcək.
İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan yarışda kişilərdən ibarət yığmanın böyük məşqçiləri – Elxan Məmmədov və Slavko Tekiçin rəhbərliyi altında 4 çəki dərəcəsində 7 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.
Dünya Cüdo Turuna daxil olan turnirdə 62 ölkədən 509 idmançı iştirak edəcək.
Heyəti təqdim edirik:
Kişilər
-60 kq
Murad Muradlı
-66 kq
Ruslan Paşayev
İslam Rəhimov
-81 kq
Ömər Rəcəbli
Vüsal Qələndərzadə
+100 kq
Camal Qamzatxanov
Uşanqi Kokauri