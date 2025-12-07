7 Dekabr 2025
Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı komanda yarışları ilə yekunlaşacaq

7 Dekabr 2025 10:00
Bakı İdman Sarayında təşkil olun Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının son günündə komanda yarışları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda qadınlar arasında 5, kişilər arasında isə 7 komanda kubok uğrunda mübarizə aparacaq. Qadın cüdoçular -52 kq, -57 kq, -63 kq, -70 kq və +70 kq, kişilər isə -66 kq, -73 kq, -81 kq, -90 kq və +90 kq çəki dərəcələrində tatamiyə çıxacaqlar. Ümumilikdə 80 cüdoçu qüvvəsini sınayacaq.

Təsnifat görüşlərinə saat 10:00-da start veriləcək, final bloku isə saat 17:00-da başlayacaq. Azarkeşlər turniri arenada canlı izləyə biləcəklər və giriş sərbəst olacaq.

Qeyd edək ki, ölkə çempionatı “CBC Sport” telekanalında və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmi “YouTube” kanalında canlı yayımlanacaq.

