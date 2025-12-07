Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı komanda yarışları ilə yekunlaşacaq

Bakı İdman Sarayında təşkil olun Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının son günündə komanda yarışları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda qadınlar arasında 5, kişilər arasında isə 7 komanda kubok uğrunda mübarizə aparacaq. Qadın cüdoçular -52 kq, -57 kq, -63 kq, -70 kq və +70 kq, kişilər isə -66 kq, -73 kq, -81 kq, -90 kq və +90 kq çəki dərəcələrində tatamiyə çıxacaqlar. Ümumilikdə 80 cüdoçu qüvvəsini sınayacaq.
Təsnifat görüşlərinə saat 10:00-da start veriləcək, final bloku isə saat 17:00-da başlayacaq. Azarkeşlər turniri arenada canlı izləyə biləcəklər və giriş sərbəst olacaq.
Qeyd edək ki, ölkə çempionatı “CBC Sport” telekanalında və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmi “YouTube” kanalında canlı yayımlanacaq.