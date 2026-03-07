7 Mart 2026
AZ

Hidayət Heydərovun müəllimi onun çəkisini sala bilməməsinin səbəbini açıqladı: “İspaniyaya getmişdi”

Cüdo
Xəbərlər
7 Mart 2026 13:35
118
Hidayət Heydərovun müəllimi onun çəkisini sala bilməməsinin səbəbini açıqladı: “İspaniyaya getmişdi”

“Daşkənd Böyük Dəbilqəsindən qabaq məndən soruşmuşdular ki, Hidayət Heydərovla bağlı proqnozların nədir? Mən də dedim ki, tələbələrimin hər üçünün medal qazanmaq şansı var. Qızıl medal deməmişdim. Ancaq Murad Fətiyev və Kənan Nəsibov çempion oldu. Sadəcə, Hidayət çəkisini sala bilməyib deyə güləşmədi”.

Bunu Əməkdar məşqçi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Hidayət Heydərovun ilk müəllim-məşqçisi Tərlan Həsənov deyib.

83 yaşlı məşqçi tələbəsi Hidayət Heydərovun 27 fevral - 1 mart tarixlərində Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilmiş Böyük Dəbilqə yarışında çıxış edə bilməməsi haqda danışıb. Onun sözlərinə görə, olimpiya, dünya və Avropa çempionumuzun çəkisini aşağı sala bilməməsi İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilmiş master klasda iştirak etməsi olub.

“Yarışdan əvvəl master klass keçmək üçün İspaniyaya getmişdi. Orada 1 həftə qalıb və Bakıya gələn günün ertəsi səhər Daşkəndə uçdu. Ona görə də çəkisini sala bilməyib. Onu gərək yığma komandanın məşqçiləri master klassa buraxmayardılar. İspaniyaya getdiyini mən bilmirdim. Ona zəng etdim, dedim ki, haradasan? Dedi ki, İspaniyada. Dedim bu sənə lazımdır? Dedi ki, IJF (Beynəlxalq Cüdo Federasiyası - red.) çağırıb, getməmək olmur. Dedim ki, qarşıda sənin yarışın var axı. Dedi ki, çəkimi salacağam, burada məşq edəcəyəm. Nəzarətsiz qalıb, çəkisi 700 qram artıq olub. Çatdırmayıb və yarışa çıxmayıb”, - deyə o, prosport.az-a açıqlamasında bildirib.

“Kanokan TT” Peşəkar Cüdo İdman Klubunun rəhbəri olan Tərlan Həsənov isə tələbəsinə verilən cəza ilə razılaşmadığını bildirib: “Ona cəza veriləndən sonra özü ilə danışa bilməmişəm. Çünki yarışdan sonra milli komanda Daşkənddə təlim-məşq toplanışında idi. Fikrimcə, Hidayətə çəki sala bilmədiyi üçün cəza verilməyə bilərdi. Bu, Avropa və ya dünya çempionatı deyil. Belə şeylər olur”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşad Nəbiyev Qran-pridə qızıl medal qazanan cüdoçunu təbrik edib - FOTO
12:35
Cüdo

Rəşad Nəbiyev Qran-pridə qızıl medal qazanan cüdoçunu təbrik edib - FOTO

Azərbaycan Qran-pridə 7 cüdoçu ilə təmsil olunur
Abşeronda U-17 cüdoçuların “İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turu keçirilir - VİDEO
12:17
Cüdo

Abşeronda U-17 cüdoçuların “İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turu keçirilir - VİDEO

Yeniyetmələrin mübarizə apardığı yarış Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir və canlı yayımlanır
Antalyada yeniyetmə cüdoçuların Avropa Kuboku start götürdü
11:35
Cüdo

Antalyada yeniyetmə cüdoçuların Avropa Kuboku start götürdü

Azərbaycan turnirdə 10 çəki dərəcəsində 22 idmançı ilə təmsil olunur
Linz şəhərində iki cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq
09:37
Cüdo

Linz şəhərində iki cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq

Vüsal Qələndərzadə yarışa 1/32 finaldan, Ömər Rəcəbli isə 1/16 finaldan başlayacaq
Ruslan Paşayev Avstriyada “Qran-pri”nin qızıl medalını qazanıb
6 Mart 21:58
Cüdo

Ruslan Paşayev Avstriyada “Qran-pri”nin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Paşayev turnirin finalında braziliyalı Ronald Limanı qızıl xalla məğlub edib
Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının birinci turu keçirilib
6 Mart 20:33
Cüdo

Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının birinci turu keçirilib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu il kişilər arasında Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir