Hidayət Heydərovun müəllimi onun çəkisini sala bilməməsinin səbəbini açıqladı: “İspaniyaya getmişdi”

“Daşkənd Böyük Dəbilqəsindən qabaq məndən soruşmuşdular ki, Hidayət Heydərovla bağlı proqnozların nədir? Mən də dedim ki, tələbələrimin hər üçünün medal qazanmaq şansı var. Qızıl medal deməmişdim. Ancaq Murad Fətiyev və Kənan Nəsibov çempion oldu. Sadəcə, Hidayət çəkisini sala bilməyib deyə güləşmədi”.
Bunu Əməkdar məşqçi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Hidayət Heydərovun ilk müəllim-məşqçisi Tərlan Həsənov deyib.
83 yaşlı məşqçi tələbəsi Hidayət Heydərovun 27 fevral - 1 mart tarixlərində Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilmiş Böyük Dəbilqə yarışında çıxış edə bilməməsi haqda danışıb. Onun sözlərinə görə, olimpiya, dünya və Avropa çempionumuzun çəkisini aşağı sala bilməməsi İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilmiş master klasda iştirak etməsi olub.
“Yarışdan əvvəl master klass keçmək üçün İspaniyaya getmişdi. Orada 1 həftə qalıb və Bakıya gələn günün ertəsi səhər Daşkəndə uçdu. Ona görə də çəkisini sala bilməyib. Onu gərək yığma komandanın məşqçiləri master klassa buraxmayardılar. İspaniyaya getdiyini mən bilmirdim. Ona zəng etdim, dedim ki, haradasan? Dedi ki, İspaniyada. Dedim bu sənə lazımdır? Dedi ki, IJF (Beynəlxalq Cüdo Federasiyası - red.) çağırıb, getməmək olmur. Dedim ki, qarşıda sənin yarışın var axı. Dedi ki, çəkimi salacağam, burada məşq edəcəyəm. Nəzarətsiz qalıb, çəkisi 700 qram artıq olub. Çatdırmayıb və yarışa çıxmayıb”, - deyə o, prosport.az-a açıqlamasında bildirib.
“Kanokan TT” Peşəkar Cüdo İdman Klubunun rəhbəri olan Tərlan Həsənov isə tələbəsinə verilən cəza ilə razılaşmadığını bildirib: “Ona cəza veriləndən sonra özü ilə danışa bilməmişəm. Çünki yarışdan sonra milli komanda Daşkənddə təlim-məşq toplanışında idi. Fikrimcə, Hidayətə çəki sala bilmədiyi üçün cəza verilməyə bilərdi. Bu, Avropa və ya dünya çempionatı deyil. Belə şeylər olur”.