6 Mart 2026
AZ

Azərbaycan cüdoçuları Linzdə mübarizəyə başlayır

Cüdo
Xəbərlər
6 Mart 2026 09:44
50
Azərbaycan cüdoçuları Linzdə mübarizəyə başlayır

Bu gün Avstriyanın Linz şəhərində cüdo üzrə Qran-Pri turniri start götürəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə Azərbaycan millisinin üç üzvü iki çəki dərəcəsində tatamiyə çıxacaq.

Kişilər arasında 60 kq çəki dərəcəsində mübarizəyə 1/8 finaldan qoşulacaq Murad Muradlı Almaniya təmsilçisi Maksim Taran ilə üz-üzə gələcək.

66 kq çəki dərəcəsində isə Ruslan Paşayev 1/16 final mərhələsində Eran Fiks (İsrail) – Yusuf Nurkoviç (Monteneqro) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Bu çəkidə digər təmsilçimiz İslam Rəhimov da mübarizəyə 1/16 finaldan başlayacaq. O, Andreas Prokop (Avstriya) – Alessio De Luka (İtaliya) cütünün qalibi ilə tatamiyə çıxacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qaradağ rayonunda yeni cüdo zalı istifadəyə verilib
5 Mart 22:25
Cüdo

Qaradağ rayonunda yeni cüdo zalı istifadəyə verilib - FOTO

Yeni zalda 100 idmançının cüdo ilə məşğul olması üçün şərait yaradılıb
Azərbaycan cüdoçularının Avstriya “Qran-Pri”sində rəqibləri bilinib
5 Mart 20:08
Cüdo

Azərbaycan cüdoçularının Avstriya “Qran-Pri”sində rəqibləri bilinib

Yarış martın 8-də başa çatacaq
Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib
5 Mart 18:39
Cüdo

Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib - FOTO

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Antalyadakı Avropa Kubokunda Azərbaycanı 22 cüdoçu təmsil edəcək
5 Mart 16:56
Cüdo

Antalyadakı Avropa Kubokunda Azərbaycanı 22 cüdoçu təmsil edəcək

İdmançılar 10 çəki dərəcəsində (3 oğlan, 19 qız) çıxış edəcəklər
Rəşad Məmmədov: “Biz çıxandan sonra qaldığım hotelin qarşısını vurdular” - MÜSAHİBƏ
5 Mart 16:15
Cüdo

Rəşad Məmmədov: “Biz çıxandan sonra qaldığım hotelin qarşısını vurdular” - MÜSAHİBƏ

İranda işləyən azərbaycanlı məşqçi üzləşdiyi qrupla bağlı açıqlama verdi
Yeniyetmə cüdoçular arasında “İstedadların seçimi” yarışının II turu keçiriləcək
4 Mart 19:12
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında “İstedadların seçimi” yarışının II turu keçiriləcək

İki turun yekun reytinq sıralamasında ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir