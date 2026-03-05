5 Mart 2026
Azərbaycan cüdoçularının Avstriya “Qran-Pri”sində rəqibləri bilinib

Cüdo
Xəbərlər
5 Mart 2026 20:08
86
Azərbaycan cüdoçularının Avstriya “Qran-Pri”sində rəqibləri bilinib

Martın 5-də Avstriyanın Linz şəhərində cüdo üzrə Qran-Pri turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə əsasən idmançılarımızın ilk rəqibləri müəyyənləşib.

Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 4 çəki dərəcəsində 7 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 59 ölkədən 479 idmançı mübarizə aparacaq.

Sabah start götürəcək Daşkənd Böyük Dəbilqəsinin təsnifat mərhələsi saat 13:00-dan etibarən, final bloku isə saat 20:00-dan başlayacaq. Yarış martın 8-də başa çatacaq.

Kişilər

-60 kq, 1/8 final
Murad Muradlı – Maksim Taran (Almaniya)

-66 kq, 1/16 final
Ruslan Paşayev – Eran Fiks (İsrail) / Yusuf Nurkoviç (Monteneqro) cütünün qalibi ilə
İslam Rəhimov – Andreas Prokop (Avstriya) / Alessio De Luka (İtaliya) cütünün qalibi ilə

-81 kq, 1/32 final
Vüsal Qələndərzadə – Takahiro Yamaşina (Yaponiya)

-81 kq, 1/16 final
Ömər Rəcəbli – Yohan Silot (ABŞ) / Benedek Tot (Macarıstan) cütünün qalibi ilə

+100 kq, 1/16 final
Camal Qamzatxanov – Uesli Qriniç (Böyük Britaniya)
Uşanqi Kokauri – Yakub Sordil (Polşa)

İdman.Biz
Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib
18:39
Cüdo

Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib - FOTO

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Antalyadakı Avropa Kubokunda Azərbaycanı 22 cüdoçu təmsil edəcək
16:56
Cüdo

Antalyadakı Avropa Kubokunda Azərbaycanı 22 cüdoçu təmsil edəcək

İdmançılar 10 çəki dərəcəsində (3 oğlan, 19 qız) çıxış edəcəklər
Rəşad Məmmədov: “Biz çıxandan sonra qaldığım hotelin qarşısını vurdular” - MÜSAHİBƏ
16:15
Cüdo

Rəşad Məmmədov: “Biz çıxandan sonra qaldığım hotelin qarşısını vurdular” - MÜSAHİBƏ

İranda işləyən azərbaycanlı məşqçi üzləşdiyi qrupla bağlı açıqlama verdi
Yeniyetmə cüdoçular arasında “İstedadların seçimi” yarışının II turu keçiriləcək
4 Mart 19:12
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında “İstedadların seçimi” yarışının II turu keçiriləcək

İki turun yekun reytinq sıralamasında ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaq
“Azərbaycan həqiqətən çox güclüdür” - Olimpiya çempionu Keyci Suzukinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
4 Mart 14:18
Cüdo

“Azərbaycan həqiqətən çox güclüdür” - Olimpiya çempionu Keyci Suzukinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Olimpiya çempionu Azərbaycanın parlaq cüdoçularının olduğunu bildirib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadakı beynəlxalq turniirdə 7 cüdoçu ilə təmsil olunacaqlar
3 Mart 22:40
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadakı beynəlxalq turniirdə 7 cüdoçu ilə təmsil olunacaqlar

Turnirdə 62 ölkədən 509 idmançı iştirak edəcək

