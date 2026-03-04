“Azərbaycan həqiqətən çox güclüdür” - Olimpiya çempionu Keyci Suzukinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Cüdo idmanı üzrə Afina Olimpiadasının qızıl medalçısı Keyci Suzuki Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarından sonra Yaponiya millisinin baş məşqçisi postuna təyin olunub. O, bu vəzifədə ötən il komandanı Bakıda keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirinə gətirib, bu mövsüm isə yetirmələrini yenidən Azərbaycanın paytaxtına – dünya çempionatına aparmağa hazırlaşır.
Cüdonun vətəninin hazırkı durumu və mundial planları barədə K.Suzuki İdman.Biz-ə müsahibə verib.
- Yaponiya millisi Paris və Daşkənddə keçirilən ilk "Böyük Dəbilqə" turnirlərində ümumi hesabda qalib oldu. Demək olar ki, hər şey plan üzrə gedir?
- Ümumilikdə nəticələrdən razıyıq. Bu turnirlər göstərdi ki, idmançılarımız yaxşı formadadır və mövsümün əsas yarışlarına hazırlıq yolunda düzgün irəliləyirlər. Lakin bizim üçün hər turnir yalnız medallar demək deyil, həm də gənc idmançıları yoxlamaq, komandanın səviyyəsini qiymətləndirmək və üzərində işləməli olduğumuz məqamları görmək imkanıdır. Buna görə də çıxışları təhlil etməyə və hazırlığı təkmilləşdirməyə davam edirik.
- Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına hazırlıq necə gedir? Demək olarmı ki, heyət əsasən müəyyənləşib?
- Hazırlıq plan üzrə davam edir. Tədricən pik formaya yaxınlaşırıq və qarşıdakı aylarda həm fiziki hazırlığa, həm də taktiki işə diqqət yetirəcəyik. Bəzi çəki dərəcələrində heyət demək olar ki, müəyyənləşib, lakin bir sıra çəkilərdə rəqabət hələ də yüksəkdir. Yekun qərar dünya çempionatına yaxın qəbul olunacaq.
- Mövsümün əsas startı üçün konkret medal planı varmı?
- Yaponiya millisində hər zaman gözləntilər yüksək olur. Biz hər çəki dərəcəsində qızıl medal uğrunda mübarizə aparmağa çalışırıq, amma anlayırıq ki, dünya cüdosunun səviyyəsi xeyli artıb. Buna görə də bizim üçün yalnız medalların sayı deyil, mübarizənin keyfiyyəti də vacibdir. Həmçinin idmançıların özünəinamı və məhz həmin anda tatamidə ən yaxşı cüdolarını nümayiş etdirməyə hazır olmaları önəmlidir.
- Son illərdə Azərbaycan millisi yaponlara ciddi rəqabət yaradıb. Bu baxımdan Bakıya səfər ərəfəsində narahatlıq yoxdur?
- Azərbaycan millisi həqiqətən çox güclüdür. Böyük turnirlərdə mütəmadi qələbə qazanan parlaq və təcrübəli idmançılar var. Biz onlara böyük hörmətlə yanaşırıq. Üstəlik, doğma tatamidə çıxış həmişə əlavə motivasiya verir. Lakin məhz belə çağırışlar yarışları maraqlı edir və cüdonun inkişafına kömək göstərir.
- Qaydalardakı dəyişikliklər, "yuko" qiymətinin geri qaytarılması cüdoya fayda veribmi?
- Qaydalardakı istənilən dəyişiklik növümüzün inkişafına və daha baxımlı olmasına yönəlib. "Yuko" qiymətinin geri qaytarılması görüşlərə daha çox dinamika qatdı və iştirakçılara taktiki mübarizə üçün əlavə imkanlar verdi. Əlbəttə, komandaların yeni qaydalara tam uyğunlaşması üçün vaxt lazımdır, amma ümumilikdə bunun prosesə müsbət təsir göstərdiyini düşünürəm.
- Sizin fikrinizcə, yeni nəsil yapon cüdoçular əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir?
- Bugünkü nəsil daha qlobal və rəqabətli dünyada yetişib. Onlar rəqibləri diqqətlə öyrənir, müasir hazırlıq metodlarından, idman elmi və analitikadan istifadə edirlər. Bununla yanaşı, biz Yapon cüdosunun ənənəvi dəyərlərini – hörmət, intizam və mükəmməlliyə can atmanı qorumağa çalışırıq. Məhz ənənə ilə müasir yanaşmanın vəhdəti idmançılarımızın dünya arenasında rəqabətədavamlı qalmasına kömək edir.