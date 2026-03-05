Rəşad Məmmədov: “Biz çıxandan sonra qaldığım hotelin qarşısını vurdular” - MÜSAHİBƏ

İran cüdo millisinin baş məşqçisi işləyən azərbaycanlı Rəşad Məmmədov da Tehranda həyati təhlükə ilə üzləşənlər arasında olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, qadın cüdo millimizin sabiq baş məşqçisi prosport.az saytına mövcud durumla bağlı danışıb.
– Hazırda hardasınız?
– İrandan srağagün gecə (müsahibə dünən götürülüb – red.) gəlmişəm. Qayıdışımın səbəbi İranda başlayan müharibədir.
– Özləri sizə qayıtmağı təklif etdi, yoxsa siz bildirdiniz?
– Özləri. Müharibənin başlandığı ilk gün – fevralın 28-də mən komanda ilə məşqdə idim. Mən Olimpiya Akademiyasının hotelində qalıram. Elə oradakı bazada da məşq keçirik. Saat 9-un yarısından məşq yerində idim. Müharibənin başlamasından xəbərimiz yox idi. Saat 10-a qalmış İran rəsmiləri gəldilər ki, buranı boşaldın, burada dayanmaq olmaz. Özümlə heç nə götürməmişəm. Oradan kompüter və idman formamla çıxmışam. Bütün əşyalarım orada qalıb. Biz çıxandan sonra qaldığım hotelin qarşısını vurdular. Ona görə də paltarlarımı götürmək mümkün olmadı. Dedilər ki, o ərazi bağlanıb.
– Sizi hara apardılar?
– Əvvəlcə güləşçilərin məşq etdiyi Azadi İdman Kompleksinin zalına apardılar. Sonra oradan bizi Qumdakı hotelə apardılar. Dedilər ki, SEPAH bura gələcək, "Azadi"ni boşaltmaq lazımdır. Daha sonra eşitdim ki, oranı da vurublar.
– Ümumiyyətlə, Tehrana raket atılarkən insanların təxliyəsi üçün bunker və ya zirzəmilər nəzərdə tutulmayıb?
– Yox, heç nə yox idi. Sadəcə, bizə onu dedilər ki, Tehranı tərk edək. Mən sizə bir söz deyim ki, İran əhalisində dava ilə bağlı qorxu yoxdur. İndinin özündə də insanlar öz həyatını yaşayır. Orada qaçan, qorxan görmədim. Canlarında qorxu deyilən bir şey yoxdur.
– Bəs Qumdan Bakıya necə gəldiniz?
– Maşınla məni Ərdəbilə gətirdilər. Orada 1 gün qaldım. Ərdəbildən sonra məni İran Astarasına gətirdilər. Astaradan da quru yolla Azərbaycana keçdim.
– Sizdən başqa, bizim sərhədi keçən azərbaycanlılar vardı?
– Ən çox xarici vətəndaşlar – çinlilər və ruslar idi. Azərbaycanlılar az idi. Mənimlə birgə sərhədi keçən demək olar ki, 4-5 azərbaycanlı vardı.
– Sizə nə vaxt qayıtmaq lazım olacağını dedilər?
– Bəli. Gələndə nazir müavini ilə danışdım. Dedi ki, nazir özü sizinlə əlaqə saxlayacaq, bu vəziyyətdə telefonla danışmaq çətindir. Nazir müavini dedi ki, Rəşt şəhərində qala bilərsən, sənin üçün hotel tutmuşam, sabah gedərsən. Mən də imtina etdim, birbaşa sərhədə yollandım. Ancaq sərhəd bağlı idi. Ona görə də məni 1 gecəlik Ərdəbilə gətirdilər. Sərhədi keçəndən sonra da mənimlə əlaqə saxladılar.
– İranda məşq keçərkən hansı yarışa hazırlaşırdınız?
– Fevralın 11-nə Gürcüstana bilet almışdıq. Tbilisiyə təlim-məşq toplanışına getməliydik. Ayın 20-22-də Tbilisi Böyük Dəbilqəsində yarışmalı idik. Məqsədimiz apreldə Çinin Ordos şəhərində keçiriləcək Avropa çempionatına və sentyabr-oktyabrda Yaponiyanın Naqoya şəhərində baş tutacaq Asiya Oyunlarına hazırlaşmaq idi. Lakin hazırda İranın hava məkanı bağlı olduğundan, Gürcüstandakı yarışa gedə bilməyəcəyik.
– Müharibə uzun müddət davam etsə, İran Cüdo Federasiyası ilə müqavilənizi xitam edəcəksiniz?
– Müqaviləmin müddəti 2028-ci ilədəkdir. Ancaq Asiya Oyunlarından sonra müqaviləmə bir daha baxılacaq. İstəsəm, qala bilərəm, istəsəm, yox. Müqaviləmdə var ki, başqa ölkədən təklif olacağı halda, xitam verə bilərəm. Ancaq inanmıram ki, onlar məni buraxa. Onlar məndən razıdır. Orada böyüklərdən başqa, yeniyetmə və gənclərdən ibarət milli komandaya da nəzarət edirəm.