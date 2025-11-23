24 Noyabr 2025
Bakıda keçirilən 14 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında liqa yarışına yekun vurulub - FOTO

23 Noyabr 2025 18:00
Bakıda keçirilən 14 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında liqa yarışına yekun vurulub.

İdman.Biz Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan turnirin son günündə daha 9 çəki dərəcəsində mükafatçılar müəyyənləşib.

Oğlanlar

42 kq

1. Əli Qurbanlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

2. Ayhan Musazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Raul Hüseynli (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ), Sultan Hacıyev (Günəşli İK)

50 kq

1. İmran Salahov (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

2. Nicat Əliyev (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

3. Məhərrəm Bayramlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM), Eldar Xəlilov (Goranboy OİK)

60 kq

1. Kənan İsmayılov (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

2. İsmayıl Şükürlü (Naxçıvan UGİM)

3. Fəxri Yusifov (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ), Ayxan Hüseynov (FHN İSK)

73 kq

1. Yusif Ağakişiyev (RKİM)

2. Nihat Məmmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. Kərim Məmmədov (Ramana İM), İbrahim Əliyev (Günəşli İK)

+73 kq

1. Baxış Əhmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

2. Tofiq Cumayev (Zaqatala UGİM)

3. Rəsul Qasımov (ACF), Mixail Tarusov (Kanokan-TT İK)

Qızlar

40 kq

1. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

2. Fatimeyizəhraxanım Məmmədzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

3. Nərgiz Fərzəliyeva (İsmayıllı RKİM), Nuray Həsənli (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

48 kq

1. Mələk Vəliyeva (Qədiroğlu İK)

2. Aysel İsmayılova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

3. İlknur Rəhimli (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM), Fidan Heydərova (ACF)

57 kq

1. Sunay Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

2. Əfsanə Salmanlı (Ordu İdman Klubu)

3. Aysun Orucova (Kanokan-TT İK), Zəhra Mədətzadə (Yevlax)

70 kq

1. Aytac Rüstəmova (Goranboy UGİM)

2. Zeynəb Mehti (Turan İK)

3. Əsnad İlyasova (Lokomotiv İK)

Qeyd edək ki, turnirin yekununda idmançıların reytinq siyahısı formalaşıb. İki gün davam edən yarışda 88 klub və idman cəmiyyətindən 485 idmançı (392 oğlan, 93 qız) qüvvəsini sınayıb.

İdman.Biz

