5 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan Həndbol Federasiyası cənub bölgəsində komandalar formalaşdıracaq

Həndbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 18:03
42
Azərbaycan Həndbol Federasiyası cənub bölgəsində komandalar formalaşdıracaq

Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) məqsədi cənub bölgəsində komandalar formalaşdırıb beynəlxalq yarışlara göndərməkdir.

Bunu AHF-nin cənub bölgəsi üzrə yeni təyin edilmiş koordinatoru Vidadi Əliyev deyib.

O, Lənkəranda və digər bölgələrdə müəllimlərlə söhbət aparıldığını söyləyib.

“Cənub zonasında, xüsusən də Lənkəranda uşaqların həndboldan ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Düzdür, burada əvvəllər komandalar olub. Amma SSRİ dönəmində fəaliyyət göstəriblər. Bu səbəbdən məktəblərdə hənbola maraq olurdu. 90-cı illərdən sonra isə cənub zonasında Cəlilabadı çıxmaq şərtilə ümumiyyətlə həndbol olmayıb. Məqsədimiz 2012-2013 təvəllüdlülərdən başlayaraq uşaqları həndbola cəlb etmək və komanda formalaşdırıb beynəlxalq yarışlara göndərməkdir. Lənkərana yeni gəlmişəm. Gənclər və İdman Nazirliyi cənub regionundakı demək olar bütün Olimpiya Komplekslərini sərəncamımıza verib. Sovet dönəmində bədən tərbiyəsi akademiyalarında həndbol dərsləri keçilirdi. Mən də həndboldan anlayışı olan müəllimləri, keçmiş idmançıları toplayıb söhbət etmişəm. Gələcək planlar, görmək istədiyimiz işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmışıq. Bəzi rayonlarda məktəblərə şəxsən getmişəm. Sağ olsunlar, regional idman idarələrinin əməkdaşları da mənə dəstək göstərdilər. Astarada, Lənkəranda və digər bölgələrdə planların yerinə yetirilməsi üçün proseslərə artıq start verilib”, - deyə o, “Report”a açıqlamasında deyib.

Mütəxəssis qarşıdakı planlardan da danışıb:

“Rayonlardakı zallara da baxırıq. Müəllimlərə tapşırıqlar verirəm. Zalları inventarlarla təmin edirik. Şəxsən mənim təşəbbüsümlə topdan tutmuş, bütün lazımi ləvazimatlar gətirilib. Lənkəranda yaşayıram və bütün regionlara gedirəm. Olimpiya Komplekslərinin rəhbərlikləri də etiraz etmirlər. Dəstək verənlərin sayı artır. Prezidentin regionlarda idmanın inkişafına dair tapşırığı var. Təbii ki, Azərbaycan Həndbol Federasiyası da dəstəyini əsirgəmir. Bir müddət sonra Lənkəranda da komanda formalaşdırılacaq. Məktəblərarası yarışlar keçirməyi də planlaşdırırq. Müəllimlərə də federasiya tərəfindən dəstək göstəriləcək. Həmçinin həndbol qrupları formalaşdırmaq, Lənkəran birinciliyi keçirmək istəyirik. Hər rayon öz komandası ilə yarışda təmsil olunacaq. Özüm bədən tərbiyəsi və idman xadimiyəm. Uzun müddət həndbolla məşğul olmuşam. Məqsədimiz cənub regionunda həndbolu inkişaf etdirmək, Azərbaycan yığması üçün həndbolçu yetişdirməkdir”.

O, müəllimlər üçün seminarlar təşkil ediləcəyini də vurğulayıb:

“Şəxsən özüm də rayonlara gedib bu istiqamətdə işlər aparacağam. Həqiqətən işləmək istəyən müəllimlər var. Təkcə Lənkəranda 10-dan çox məktəbdə görüşlər keçirmişəm. Müəllimlərə qayda jurnalı verəcəyik. Çalışacağıq ki, planlarımız özünü doğrultsun. Olimpiya Komplekslərinin rəhbərliklərinə, bizə dəstək göstərən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm”.

Qeyd edək ki, V.Əliyev bir neçə gün öncə AHF-nin cənub bölgəsi üzrə koordinatoru təyin edilib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vidadi Əliyev cənub bölgəsinə koordinator təyin olunub
4 Dekabr 16:05
Həndbol

Vidadi Əliyev cənub bölgəsinə koordinator təyin olunub

O, milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb
Azərbaycan millisinin həndbolçusu beynəlxalq turnirin bombardiri olub - VİDEO
3 Dekabr 13:18
Həndbol

Azərbaycan millisinin həndbolçusu beynəlxalq turnirin bombardiri olub - VİDEO

Ona turnirin xüsusi mükafatı təqdim edilib
Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə üçüncü oyununda da uduzub
29 Noyabr 19:50
Həndbol

Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə üçüncü oyununda da uduzub

Qarşılaşma rəqibin 47:24 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Aleksandr Revvanı bu məşqçi əvəz edəcək - YENİLƏNİB
28 Noyabr 20:52
Həndbol

Aleksandr Revvanı bu məşqçi əvəz edəcək - YENİLƏNİB

Aleksandr Revva 2023-cü ilin oktyabr ayından Azərbaycan yığmasına rəhbərlik edirdi
“Kür” komandası heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirib
28 Noyabr 15:22
Həndbol

“Kür” komandası heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirib

Muratoviç “Kür”ün heyətində 7 nömrəli formanı geyinəcək
Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci oyununda da uduzub
27 Noyabr 22:34
Həndbol

Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci oyununda da uduzub

Qarşılaşma rəqibin 34:24 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz