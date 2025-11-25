Britaniyanın ən uğurlu gimnastı 32 yaşında Olimpiadaya görə karyerasını bərpa edib

Üçqat Olimpiya çempionu və Britaniyanın ən uğurlu gimnastı Maks Uitlok 32 yaşında Los-Ancelesdə keçiriləcək 2028-ci il Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək üçün idmana qayıdacağını elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, Uitlok 2024-cü ildə Parisdə keçirilən Olimpiya Oyunlarından sonra karyerasını bitirib və orada dayaqlı atla yarış növündə dördüncü yeri tutub.
“Mən qayıtdım. Bu inanılmazdır. Rəsmi olaraq geri qayıtdım, yenidən peşəkar gimnastam və bu, sadəcə dəlilikdir.
Bütün ilinəsə məni narahat edirdi; nəsə sadəcə alınmırdı. Elə hiss olunurdu ki, nəsə yarımçıq qalıb.
Mənə bir fürsət verildiyini hiss edirəm və bu, bir daha baş verməyəcək. Buna görə də beşinci Olimpiya Oyunlarıma vəsiqə qazanmaq üçün üç illiyə qayıdıram.
Bilirəm ki, bu, təhlükəli bir oyundur, amma onu müsbət bir şəkildə bitirmək istəyirəm; karyeramın sonunu yenidən yazmaq istəyirəm. Bu şansı əldən verməməkdənsə, istifadə etməyi üstün tutardım, çünki düşünürəm ki, 10 və ya 15 il keçsəydi, geri baxıb peşman olardım.
Bir ili əldən qaçırdım və tədricən geri qayıdırdım. Keçən həftə zədə aldım. Mən hətta dayaqlı atla məşq etmirdim, sadəcə yanında oturub telefonuma baxırdım və başımı qaldırdım - və boynum taqətdən düşdü”, - BBC Uitlokun sözlərindən sitat gətirir.