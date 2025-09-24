25 Sentyabr 2025
24 Sentyabr 2025 01:52
Ralf Şumaxer: "Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsini gözləmirdim"

Keçmiş "Formula-1" sürücüsü, hazırda isə ekspert və analitik Ralf Şumaxer bildirib ki, 27 yaşlı dördqat "Formula-1" çempionu və “Red Bull” pilotu Maks Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsi onun üçün gözlənilməz olub.

İdman.biz bildirir ki, Qran-pridən əvvəl Ralf Şumaxer Maksın bu trasda qalib gəlməkdə çətinlik çəkəcəyini iddia etmişdi.

"Ferstappenin Azərbaycandakı qələbəsi mənim üçün ən böyük sürprizdir. Amma istənilən halda, əvvəl dediklərim məni nə maraqlandırsın?! Təbii ki, mən sözümü geri götürməliyəm!

Mən bunu gözləmirdim, çünki əvvəlki illərdə Serxio Peres (bu trasda) Ferstappenə yaxın idi. Keçən il o, təsnifat mərhələsində daha yaxşı çıxış etdi, bu, Maksla nadir hallarda olur. Düzdür, o vaxtkı avtomobil də o qədər də yaxşı deyildi.

Maks üçün hər şey sadəcə möhtəşəm oldu. Onun çıxışı əlbəttə ki, möhtəşəm idi, lakin “Red Bull” da işin öhdəsindən əla gəldi. Rəqəmlərə görə, Maks hətta digər pilotlarla müqayisədə, əla yarış keçirdi", - "Racingnews365" portalı Şumaxerin sözlərindən sitat gətirib.

