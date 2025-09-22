24 Sentyabr 2025
"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı

Formula 1
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 09:56
"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı

Son 9 ildə ilk dəfə olaraq "Formula-1" həftəsindən sonra cəmi 12 saat ərzində yol məhdudiyyətlərinin böyük hissəsi aradan qaldırılıb.

Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən İdman.biz-ə verilən məlumata görə, Azərbaycan Qran-prisi 2025 başa çatdıqdan sonra şəhərdə halqa infrastrukturu və Azneft dairəsindəki tribunalarda tam söküntü işləri aparılaraq, mərkəzi küçələr nəqliyyatın istifadəsinə qaytarılıb.

Söküntü işlərinin ilk gecəsində, saat 06:00-dan etibarən, Neftçilər prospektinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsindən Puşkin küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissə istisna olmaqla, hərəkət tam bərpa edilib.

Qeyd edək ki, yarış həftəsində bağlı olan yolların əksər hissəsi, şəhərdə tıxacların azaldılması məqsədilə, müəyyən vaxt intervalında sürücülərin istifadəsinə açıq olub.

