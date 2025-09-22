24 Sentyabr 2025
Hemilton Azərbaycan Qran-prisindəki insidentə görə Leklerdən üzr istəyib

22 Sentyabr 2025 00:37
Lyuis Hemilton "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin son hissəsində komanda yoldaşı, “Ferrari” pilotu Şarl Leklerlə yaşanan epizodu şərh edib.

İdman.biz xəbər verir. o, Motorsport-a açıqlamasında aralarında yaranməş anlaşılmazlıqdan danışıb.

“Görünür, mən daha sürətli idim və Şarl məni qabağa buraxdı. Amma bunu çox gec anladım və diqqətimi qarşımdakı maşına yönəltdim, baxmayaraq ki, ötmə şansı cəmi 0,001 faiz idi. Mən hətta düz yolda qaz pedalını buraxdım və əyləci basdım, amma təxminən dörd onluq saniyəlik səhv etdik. Bu, sadəcə, mənim səhvim idi. Buna görə də Şarldan üzr istəyirəm. Belə hal bir daha təkrarlanmayacaq”, – pilot vurğulayıb.

Xatırladaq ki, radio vasitəsilə Leklerə mövqelərin geri qaytarılacağı bildirilmişdi. Lakin Hemiltona komanda əmri gec çatdırıldığı üçün göstərişi reallaşdırmaq mümkün olmayıb.

İdman.biz

