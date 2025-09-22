Azərbaycan Qran-prisi: Sürət iqtisadi qazanc gətirir - TƏHLİL İDMAN.BİZ

Keçən həftəsonu Bakı şəhərində keçirilmiş Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi artıq sadəcə üç günlük maraqlı yarışdan ibarət deyil. Trekdə dramatik anlar və gözlənilməz nəticələr tamaşaçıları heyrətləndirir, lakin bu yarış həm də şəhər üçün böyük iqtisadi imkan yaradır.
İdman.biz xəbər verir ki, Bakı üçün Qran-pri turizmi artırır, otellərin və restoranların doluluğunu yüksəldir, şəhər xidmətlərini stimullaşdırır, sponsorları cəlb edir və minlərlə insan üçün iş yerləri yaradır. Formula-1 ilə müqavilənin 2030-cu ilə qədər uzadılması bu təsiri möhkəmləndirir: biznes uzunmüddətli investisiya planları qura bilir, şəhər isə illik sabit tələblə təmin olunur.
Bu ilki yarış həftəsonu da böyük mediaya əks-səda verdi: rekord sayda qəza ilə yadda qalan təsnifat turu, tam tribunalar və erkən mərhələdə lider Oskar Piastrinin yarışdan çıxması izləyicilərə böyük həyəcan yaşatdı. Podiumda Maks Ferstappenin qələbəsi ümumi sıralamada gərginliyi artırdı və bu dramatizm tele-translyasiyaların və rəqəmsal yayımların dəyərini yüksəltdi, yəni şəhər üçün reklam imkanlarını artırdı.
İqtisadi təsir geniş zəncir boyunca hiss olunur. Otellərin doluluğu restoranlarda orta hesabın yüksəlməsi, pərakəndə satış və taksi xidmətlərinin gəlirlərinin artması ilə birləşir; eyni zamanda həm mərkəz, həm də trek ətrafındakı kiçik bizneslər qazanır.
Minlərlə könüllü və marşal böyük tədbirlərin idarə olunması, təhlükəsizlik, logistika və müştəri xidməti üzrə sürətlə hazırlıq keçirlər; bu bacarıqlar ölkədə qalır və yeni layihələrə çevrilir.
Köhnə şəhər panoramaları, Xəzər dənizi və kilometr uzunluğunda düzbucaqlı trek Bakını dünyanın reklam meydançasına çevirir. Yüksək translyasiya reytinqləri və sosial mediada aktivlik ölkənin tanınmasını artırır və gələcək turist axını yaradır. 2030-cu ilə qədər müqavilə isə otel, restoran, əyləncə, nəqliyyat və tədbir sektorlarına investisiya riskini azaldır – mərhələ mövsümi tələbin etibarlı dayaq nöqtəsinə çevrilir.
Bakı Qran-prisi idman və iqtisadiyyatın sintezini yaratdı: şəhərə turizm gəlirləri gətirir, məşğulluq yaradır, bacarıqları inkişaf etdirir və ölkənin media kapitalını gücləndirir. Ən vacibi isə 2030-cu ilə qədər uzadılmış müqavilə təkcə yarış günlərinə yox, uzunmüddətli sabit artıma imkan verir.
Gələcək üçün növbəti hədəf aydındır: mediaya diqqəti daha da kapitala çevirmək, əlavə tədbir paketlərini genişləndirmək və mövsümi pik nöqtəsini ilboyu aktivliyə çevirmək. Beləliklə, trekdə sürət şəhər üçün strateji aktivə çevrilir və qazanc ilboyu davam edir.
Teymur Tuşiyev
İdman.biz