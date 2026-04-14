Şumaxer Ferstappenin gedişi barədə: “Bu, qaçmaq kimi görünər”

14 Aprel 2026 06:16
Keçmiş “Formula-1” pilotu Ralf Şumaxer “Red Bull” pilotu Maks ferstappenin gələcəyi barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Ferstappenin turnirdən gedəcəyi barədə mediada xəbərlər yer alıb.

“Düşünürəm ki, indi sadəcə dürüst olmalıyıq ki, “Red Bull” hazırkı vəziyyətində xüsusilə cəlbedici bir seçim kimi görünmür. Bu, yenə də uzunmüddətli bir layihədir. Mühərrikin inkişafı əsas diqqət mərkəzindədir və yeri gəlmişkən, onlar bu işin öhdəsindən yaxşı gəlirlər. Lakin komandanın özü hazırda bir az xaos içindədir; hər şey fərqli istiqamətlərdə gedir. Xarici dünya ilə aydın ünsiyyət yoxdur. Və Helmut Marko kimi istiqamət verə biləcək bir fiqur yoxdur."

Əgər Ferstappen getsə, onlar üçün çətin olacaq. Əslində, komanda əsasən onun ətrafında qurulmuşdu və bu, onun uğurlarını nəzərə alsaq, məntiqlidir. Lakin mən hələ də onun gedəcəyini düşünmürəm. Komanda işləməyəndə və maşın performans göstərməyəndə getmək... bu, qaçmaq kimi görünərdi. Bu, onun xarakterində deyil. Əksinə, düşünürəm ki, onun komandanı zirvəyə qaytarması vacibdir”, - deyə RacingNews365 Şumaxerin sözlərini sitat gətirir.

