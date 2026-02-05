5 Fevral 2026
AZ

Formula 1
Xəbərlər
5 Fevral 2026 09:12
108
Pol Poqba “Monako”nun Çempionlar Liqası heyətindən kənarlaşdırılıb

“Monako”nun yarımmüdafiəçi Pol Poqba komandanın Çempionlar Liqası heyətindən kənarlaşdırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı RMC Sport yayıb.

“Bütün tibb şöbəsi həll yolları tapmağa diqqət yetirir. Vəziyyətin təfərrüatlarını aydınlaşdırmaq üçün hələ də prosesi izləməliyik. Hər hansı digər zədələrdə də olduğu kimi, ilk addım meydançaya qayıtmaq, ardınca lazımi fiziki formanı bərpa etmək üçün məşqləri davam etdirmək olacaq.

O (Poqba), yenidən nə vaxt məşq edə biləcək? Bu suala dəqiq cavab yoxdur” - klubun direktoru Tiaqo Skuro “RMC Sport”a verdiyi açıqlamada deyib.

Poqba dopinq qadağası çəkdikdən sonra 2025-ci ilin yayında azad agent kimi “Monako”ya qoşulub. O, bu mövsüm Fransa liqasında “Monako” üçün üç oyun keçirib və qol vurmayıb.

İdman.Biz
