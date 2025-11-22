Toto Volff: “Hemilton “Ferrari”də sudan çıxmış balıq kimidir”

“Mercedes” komandasının rəhbəri Toto Volff yeddiqat dünya çempionu və britaniyalı pilot Lyuis Hemiltonun “Ferrari”də üzləşdiyi çətinliklər barədə şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, hazırda Hemilton pilotların yarışında 148 xalla altıncı yerdədir.
“Düşünürəm ki, bütün mürəkkəbliyi yalnız uzun illər oxşar strukturlarda, Britaniya komandalarında çalışdıqda başa düşürsən. “McLaren”, sonra “Mercedes”. O, britaniyalıdır və o illər üçün tanış bir mühitdə idi.
Və sonra çoxlu ehtiras və emosiyaların olduğu bir İtaliya komandasına gəlirsən. Hazırda o, sudan çıxmış balıq kimidir. Amma əgər düzgün maşını alsa, Hemilton həqiqətən sürətli olacaq”, - deyə Sky Sports Volffdan sitat gətirir.