Misli Premyer Liqası: VI turun təyinatları AÇIQLANIB

Futbol
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 10:27
69
Misli Premyer Liqasında VI turun təyinatları müəyyənləşib.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə PFL-in rəsmi saytı məlumat yayıb.

Tura sentyabrın 26-da Qubada start veriləcək. “İmişli” “Zirə”ni qəbul edəcək. Sentyabrın 28-də “Sabah” – “Sumqayıt” qarşılaşması ilə tura yekun vurulacaq.

Misli Premyer Liqası
VI tur

26 sentyabr

15:30. “İmişli” – “Zirə”
Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Cəmil Quliyev, Tural Qurbanov
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Elşad Abdullayev
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev
Quba OİK stadionu

19:00. “Qarabağ” – “Qəbələ”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Tərlan Talıbzadə, Şirmamed Mamedov, Elvin Bayramov
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Kamran Bayramov
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
“Azersun Arena”

27 sentyabr

15:30. “Şamaxı” – “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Müslüm Əliyev, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Eyyub İbrahimov
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev
Şamaxı şəhər stadionu

19:00. “Neftçi” – “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Nicat İsmayıllı
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Vüqar Həsənli
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov
“Neftçi Arena”

28 sentyabr

16:30. “Turan Tovuz” – “Kəpəz”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Kamran Əliyev
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov
“Azersun Arena”

19:00. “Sabah” – “Sumqayıt”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev
VAR: Nicat İsmayıllı
AVAR: Pərvin Talıbov
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov
“Bank Respublika Arena”

İdman.biz

