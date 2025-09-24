“Şamaxı”nın isveçrəli hücumçusu: “Abdullah Zubiri sevirəm”

"Azərbaycan liqasında oynamaqdan zövq alıram, bu mənə uyğun bir liqadır".
Bunu “Şamaxı”nın isveçrəli hücumçusu Kərim Rossi futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
– “Araz-Naxçıvan”la oyuna necə hazırlaşırsınız?
– Bu oyuna yaxşı hazırlaşırıq. Evdə oynayacağıq, yaxşı çıxış etmək istəyirik. Qarşıda güclü komandaya qarşı çətin oyun olacaq, amma biz hazırıq.
– 5 turdan sonra komandamız 5 xal toplayıb və hazırda 12 komanda arasında 9-cu pillədədir. Bu nəticəni necə qiymətləndirirsiniz?
– 5 oyundan 5 xal göstərdiyimiz performansı əks etdirmir. “Sabah” ilə oyunda ən azı 1, “Zirə” ilə matçda isə 3 xal qazanmağa layiq idik. Biz hər komanda ilə rəqabət aparmağı bacardığımızı göstərmişik. Komandamdan əminəm, yaxşı heyətimiz var və bu mövsüm insanları təəccübləndirə bilərik.
– Komandamızın əsas oyunçularından biri hesab edilirsiniz və artıq 2 qol vurmusunuz. Məqsədiniz bombardirlər siyahısında daha yüksək pilləyə yüksəlməkdir?
– Vəzifəm qol vurmaqdır və ümid edirəm ki, bunu komanda yoldaşlarımın köməyi ilə davam etdirə biləcəyəm. Daha çox qol vurmaq üçün çalışmaqda davam edirəm. Hücumçu üçün ikirəqəmli qol sayı həmişə yaxşı mövsümün göstəricisidir.
– Azərbaycan Premyer Liqası barədə ümumi fikirləriniz necədir? Nədən razı, nədən narazısınız?
– Azərbaycan liqasında oynamaqdan zövq alıram, bu mənə uyğun bir liqadır. İndiyə qədər oynamaqdan böyük həzz almışam. Liqa çətindir və hər komanda hər kəsi məğlub edə bilər. Artıq “Qarabağ”ın bir neçə xal itirdiyini gördük. Bu 5 oyun ərzində isə hakimlərdən və onların “Şamaxı”ya yanaşmasından məyus oldum. Bu, bir çox hallarda ədalətsiz olub.
– Çempionatda əsas rəqib kimii hansı komanda və futbolçuları görürsünüz?
– Komanda olaraq hər komanda ilə rəqabət apara bilərik. “Neftçi” və “Zirə” ilə oyunlarda bunu sübut etdik. Bu liqada David Volkov, Felipe Santos, Aleks Souza kimi çox yaxşı oyunçular var. Ümid edirəm ki, öz keyfiyyətimi göstərərək komandaya kömək etmək üçün qol vurmağa davam edəcəyəm. Amma mən Abdullah Zubiri sevirəm, o, əsl klass oyunçudur və mənim üçün hələ də liqadakı ən yaxşı oyunçulardan biridir. Komandanı idarə edə bilir.