Xankəndi yolundakı qəzadan sonra PFL prezidentinin vəziyyəti necədir? - AÇIQLAMA

Xankəndi şəhəri istiqamətindəki yolda qəzaya düşən Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) prezidenti Elxan Səmədovun son durumu bəlli olub.
İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə “Report”a PFL-in Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev açıqlama verib.
O, Səmədovun vəziyyətinin normal olduğunu bildirib: “Hər şey qaydasındadır. Sadəcə, həkimlər bir müddət gözləməyi məsləhət görüblər. Daha bir ay gözlənilməlidir. Onların dediyinə görə çox xırda məqamlar qalıb. Bu səbəbdən səbir etmək lazımdır”.
Qeyd edək ki, hadisə 2023-cü il dekabrın 16-da Yevlax-Ağdam-Laçın yolunun Ağdam rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakı şəhər sakini Rasim Qafarlının idarə etdiyi “Mercedes Vito” markalı avtomobil Xankəndi şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yol nişanına çırpılıb. Nəticədə PFL prezidenti Elxan Səmədov, vitse-prezident Aslan Şahgəldiyev, icraçı direktor Zaur Hacı-Məhərrəmov, media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev, texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov və sürücü Rasim Qafarlı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Hadisədən sonra E.Səmədov bir neçə dəfə əməliyyat olunub.