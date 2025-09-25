UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə start verilib.
İdman.biz xəbər verir ki, ilk olaraq "Midtyulland" "Şturm Qrats"la, PAOK isə "Makkabi Tel-Əviv"lə üz0-üzə gəlib.
"Midtyulland" öz meydançasında 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yunanıstanda keçirilən qarşılaşmada isə hesab açılmayıb - 0:0.
İstanbulun “Fənərbaxça” klubu Xorvatiyada “Dinamo Zaqreb”in qonağı olub. Görüş 3:1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə qurtarıb.
"Frayburq" İsveçrə "Bazel"ini qəbul edib. Oyun 2:1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə bitib.
Serbiyada "Srvena Zvezda" Şotlandiyanın "Seltik" klubu ilə qarşılaşıb. Qarşılaşma heç-heçəylə qurtarıb - 1:1.
"Betis" İspaniyada "Nottingem Forest"i qonaq edib. Görüşdə hesabı 15-ci dəqiqədə "Betis"dən Bakambu açıb - 1:0.
18-ci dəqiqədə İqor Jezus cavab topunu vurub - 1:1. 23-cü dəqiqədə isə Jezus komandasını irəli çıxarıb - 1:2. İlk yarı bu hesabla bitib. İkinci hissədə 85-ci dəqiqədə Antoni vurduğu qolla oyunda yekun hesabı müəyyən edib - 2:2.
Fransada isə "Nitsa" ilə "Roma" üz-üzə gəliblər. Bu oyunda da ilk hissədə heç kim fərqlənməyib - 0:0.
İkinci hissədə "Roma"lı Ndika 52-ci dəqiqədə hesabı açıb - 0:1.
Daha sonra romalılar ikinci topu meydan sahiblərinin qapısından keçiriblər - 0:1. Bunu 55-ci dəqiqədə Mançini edib.
77-ci dəqiqədə Moffi penaltidən buraxılan toplardan birinin əvəzini çııxb - 1:2. Oyunda başqa qol vurulmayıb.
İsveçin "Malmö" klubu Bolqarıstanın "Ludogorets"ini sınağa çəkib. İlk hissədə 8-ci dəqiqədə Staniç penaltidən meydan sahiblərinin qanını qaraldıb - 0:1. 23-cü dəqiqədə Bile hesab arasındakı fərqi artırıb.
İkinci hissədə Yonsen 78-ci dəqiqədə hesab arasındakı fərqi minimuma endirib - 1:2. Görüş bu hesabla biitb.
"Braqa" isə Portuqaliyada "Feyenoord"la rastlaşıb. Bu komandaların oyununda birinci hissədə qapılardan qol keçməyib.
İkinci hissədə 79-cu dəqiqədə "Braqa"lı Navarro oyunda yeganə topu vurub - 1:0.
Qeyd edək ki, ilk turun qalan 9 oyunu sabah keçiriləcək.