“Karvan-Yevlax”da futbolçuların maaşları verilmir? - AÇIQLAMA

Bəzi saytlarda “Karvan-Yevlax” klubunun futbolçularının maaş və mükafatların verilməməsinə etiraz olaraq dünənki məşqə çıxmadıqları barədə məlumat yayılıb.
İdman.biz məsələni dəqiqləşdirmək üçün komandanın qapıçı məşqçisi Hüseyn Məmmədovla əlaqə saxlayıb.
O, yayılan xəbərləri qətiyyətlə təkzib edib:
“Bu, açıq-aşkar yalandır! Anlamıram, kim və nə məqsədlə belə bir məlumat yayıb. Futbolçularımız ən rahat şəraitdə (yeməklə təminatdan tutmuş qalma yerinə qədər) məşq edirlər. Maaşlar və mükafatlar vaxtında ödənilir. Komandadan kimsə əksini deyə bilməz. Bu xəbəri yazanlar gəlib şəraitə yerində baxmalı, sonra danışmalı idilər”, - deyə Məmmədov bildirib.
O vurğulayıb ki, futbolçular hazırda motivasiyalı şəkildə məşqlərini davam etdirirlər və yayılan məlumatlar tamamilə əsassızdır.
Vüqar Vüqarlı
İdman.biz