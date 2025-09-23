Kilian Mbappenin uşaqlıq fotoları ortaya çıxdı - FOTO

Kilian Mbappe Fransanın "Lequipe" qəzetinə uzun müsahibə verib, jurnalistlər futbolçunun anası ilə də danışıb.
İdman.biz xəbər verir ki, qadın Mbappenin ailə albomundan balaca Kikinin fotolarını nəşrlə paylaşıb.
Nömrənin üz qabığı üçün balaca Kilianın fotosu da seçilib.
Və "Lequipe" səhifələrindən daha bir neçə fotoşəkil.
Kiçik qardaşı ilə.
Atası ilə.
Nənəsilə.
Terri Anrinin adı olan “Arsenal” formasında Kilian əfsanənin pərəstişkarıdır: "Ah, Titi! Mən sadəcə onun köynəyinə pərəstiş etdim, hətta anam da bunun çox olduğunu söylədi! O, əsl nümunə idi, mənim üçün standart idi. Mən həmişə onun fanatı olacağam".
Budur kiçik oğlan.
Və gözlər hələ də eynidir.
İdman.biz