11 Mart 2025
AZ

Azərbaycan çempionu adına iki iddiaçı: “Zirə”, yoxsa “Birbaşa Bakı”?

Futbol
Xəbərlər
11 Mart 2025 11:04
29
Azərbaycan çempionu adına iki iddiaçı: “Zirə”, yoxsa “Birbaşa Bakı”?

Bu gün minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında final və 3-cü yer uğrunda matç keçiriləcək.

İdman.biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmalar Bakı Tennis Akademiyasında baş tutacaq.

Çempion titulunu qorumaq üçün meydana çıxacaq “Birbaşa Bakı” “Zirə”ni sınağa çəkəcək. Görüş saat 21:00-da başlayacaq.

Finaldan əvvəl isə 3-cü yer uğrunda oyun baş tutacaq. Bürünc mükafat uğrunda matçda “Aznur”la “Qalaksi” üz-üzə gələcək.

Azərbaycan çempionatı
11 mart
3-cü yer uğrunda oyun
19:30. “Aznur” – “Qalaksi”
Bakı Tennis Akademiyası

Final
21:00. “Birbaşa Bakı” – “Zirə”
Bakı Tennis Akademiyası

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vaqif Cavadov hücumçunu komandadan qovub
11:39
Futbol

Vaqif Cavadov hücumçunu komandadan qovub

O, cari mövsümdə "Sumqayıt"ın heyətində bütün turnirləri nəzərə almaqla 22 oyuna çıxıb və 3 qol vurub
Braziliyada Juninyodan narazıdırlar
11:25
Futbol

Braziliyada Juninyodan narazıdırlar

Forvard bu müddətdə Braziliya klubunun heyətində 7 oyunda 1 qol vura bilib
Tarixin ikincisinə şərik – “Sumqayıt”
11:00
Futbol

Tarixin ikincisinə şərik – “Sumqayıt”

Antirekord 2015/16 mövsümündə ardıcıl 15 tur qol vura bilməyən “Xəzər Lənkəran”a məxsusdur
"İnter Mayami" - argentinalıların komandası
10:58
Futbol

"İnter Mayami" - argentinalıların komandası

"İnter Mayami"də argentinalıların sayı icarəyə götürdükləri futbolçularla birlikdə 9-a çatıb
Azərbaycan – Belarus oyununa biletlərin QİYMƏTLƏRİ
10:28
Futbol

Azərbaycan – Belarus oyununa biletlərin QİYMƏTLƏRİ

Martın 25-də “Bank Respublika Arena”da keçiriləcək matç saat 21:45-də başlayacaq
“Sumqayıt”dan tarixdə 10-cu, mövsümdə 1-ci
10:21
Futbol

“Sumqayıt”dan tarixdə 10-cu, mövsümdə 1-ci

Bu, XXVI turun “Kəpəz”lə ev oyununa təsadüf edib

Ən çox oxunanlar

Ramil Vəliyev: “Dedim ki, danışan azərbaycanlıdır, satqınlıq qanımızda yoxdur” - MÜSAHİBƏ
10 Mart 16:42
Sambo

Ramil Vəliyev: “Dedim ki, danışan azərbaycanlıdır, satqınlıq qanımızda yoxdur” - MÜSAHİBƏ

Diskvalifikasiya olunan samboçu cəzasından danışıb
“Qarabağ”dan çətin qələbə - VİDEO
8 Mart 20:57
Futbol

“Qarabağ”dan çətin qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında XXVI tura start verilib

“Şamaxı” “Sabah”ı, Zirə” “Səbail”i məğlub edib - VİDEO
9 Mart 19:29
Futbol

“Şamaxı” “Sabah”ı, Zirə” “Səbail”i məğlub edib - VİDEO

Misli Premyer Liqasında XXVI tur davam edib

“Sumqayıt”dan uğursuz seriyaya son, "Neftçi" qələbəni son anda əldən verib - VİDEO
10 Mart 21:25
Futbol

“Sumqayıt”dan uğursuz seriyaya son, "Neftçi" qələbəni son anda əldən verib - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında XXVI tura yekun vurulub