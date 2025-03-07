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Əsrin bombardirləri – SİYAHI

Futbol
Xəbərlər
7 Mart 2025 11:55
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Əsrin bombardirləri – SİYAHI

Milli çempionatlarda XXI əsrdə ən çox qol vuranlar açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, İFFHS-in cədvəlinə 2001-24-cü illərdə ən azı 250 qol vuranlar daxil edilib.

Kriştiano Ronaldo 557 qolla hamını qabaqlayıb. Lionel Messi ondan 39 top geri qalır. İlk “üçlüy”ü Luis Suares qapayır.

1. Kriştiano Ronaldo - 557
2. Lionel Messi - 518
3. Luis Suares - 409
4. Robert Levandovski - 402
5. Zlatan İbrahimoviç - 393
6. Nikolas Munyos - 325
7. Fred - 307
8. Dayro Moreno - 306
9. Aleksandar Duriç - 304
10. Kərim Benzema - 300
11. Ali Aşfaq - 293
12. Andre-Pyer Jinyak - 293
13. Xose Alfredo Kastilyo - 289
14. Martin Kamburov - 287
15. Oskar Kardozo - 287
16. Samuel Etoo - 282
17. Eran Zahavi - 282
18. Serxio Aguero - 282
19. Alvaro Saborio - 281
20. David Vilya - 280
21. Edinson Kavani - 280
22. Qonzalo İquayn - 279
23. Uilliams Reyes - 277
24. Karlos Sausedo - 277
25. Hernan Barkos - 276
26. Edin Dzeko - 274
27. Ris Qriffits - 272
28. Dejan Damyanoviç - 268
29. Bafetimbi Qomis - 265
30. Harri Keyn - 263
31. Rikardo Oliveyra - 260
32. Klaas-Yan Huntelaar - 257
33. Neymar - 257
34. Halk - 254
35. Vaqner Lav - 251
36. Pablo Eskobar - 251
37. Kristian Qonzales - 250

İdman.biz

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