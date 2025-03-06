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Azərbaycan yığmasının rəqibi heyətini açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
6 Mart 2025 19:39
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Azərbaycan yığmasının rəqibi heyətini açıqlanıb

Azərbaycan millisi ilə yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayacaq Haiti yığmasının heyəti açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Haiti Futbol Federasiyasının saytında məlumat yer alıb.

Rəqib komandanın baş məşqçisi Sebastyen Minye 24 futbolçuya dəvət göndərib. Heyətdə Fransa, Niderland, Danimarka, Belçika, İtaliya, Portuqaliya və Türkiyə kimi ölkələrdə çıxış edən oyunçulara yer verilib.

Haiti yığmasının heyəti:
Qapıçılar: Qarison İnosent ("Riteryay", Litva), Jona Mednar ("Veyk Forest Universiti", ABŞ), Aleksandr Pyer ("Soşo-Monbelyar", Fransa).

Müdafiəçilər: Karlens Arkus ("Anje", Fransa), Martin Eksperiens ("Nansi Loren", Fransa), Dük Lakroa ("Kolorado Sprinqs", ABŞ), Rikardo Ade (LDU, Ekvador), Jan-Kevin Duvern ("Kortreyk", Belçika), Peterson Pyer-Luis ("Real Houp" Akademiyası), Fransua Duliss ("Eqnatiya", Albaniya), Vilquen Poqan ("Sankt-Pelten", Avstriya).

Yarımmüdafiəçilər: Karl Fred Sante ("Feniks Rayzinq", ABŞ), Denli Jan Jak ("Filadelfiya Union", ABŞ), Leverton Pyer, Teo Mişel (hər ikisi "Şatoru", Fransa), Kristofer Atis ("Lekko 1912", İtaliya), Emerson Less ("Maunt Plezent" Akademiyası, Yamayka).

Hücumçular: Dukkens Nazon ("Kayserispor", Türkiyə), Frontdi Pyero (AEK, Yunanıstan), Mondi Prunye ("Frank Boran", Belçika), Fafa Piko ("İnter Mayami", ABŞ), Dani Jan ("Torrense", Portuqaliya), Ruben Providens ("Almere Siti", Niderland), Luisius Don Didson ("Odense", Danimarka).

Qeyd edək ki, Azərbaycan - Haiti matçı Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda saat 21:45-də start götürəcək.

İdman.biz

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