“Real Madrid” Valverdenin satışı ilə bağlı qərarını açıqlayıb

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandası Federiko Valverdeni satmağı planlaşdırmır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi mətbuatda yayılan məlumatlara baxmayaraq, uruqvaylı yarımmüdafiəçinin transfer imkanını ciddi şəkildə nəzərdən keçirməyib.
Klub rəhbərliyi Valverdeyə tam etibar edir və onu gələcək layihənin əsas futbolçularından biri hesab edir. 27 yaşlı oyunçunun 2026/27 mövsümündə də “Real Madrid”in kapitanı olacağı bildirilib.
Komandanın baş məşqçisi Joze Mourinyo da Valverdeni kapitanlıqdan məhrum etmək və ya onunla yolları ayırmaq niyyətində deyil. Mütəxəssis yarımmüdafiəçiyə yeni layihəsində vacib rol verməyi planlaşdırır.
Valverde 2016-cı ildən “Real Madrid”in sistemində yer alır. O, başa çatan klub mövsümündə bütün turnirlərdə 48 oyuna çıxaraq doqquz qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib.
Uruqvaylının mümkün gedişi ilə bağlı xəbərlər onun komanda yoldaşı Orelyen Tçuameni ilə məşq zamanı yaşadığı mübahisədən sonra yayılıb. Hadisə nəticəsində Valverde başından xəsarət alıb, klub isə hər iki futbolçu barədə intizam araşdırmasına başlayıb.
Valverde daha sonra Tçuameninin ona zərbə endirmədiyini, xəsarətin mübahisə zamanı sürüşərək masaya dəyməsi nəticəsində yarandığını bildirib.