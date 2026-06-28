28 İyun 2026
AZ

“Nyukasl” Ceyms Trafford transferində önə keçdi

Futbol
Xəbərlər
28 İyun 2026 18:09
106
“Nyukasl” Ceyms Trafford transferində önə keçdi

İngiltərənin “Mançester Siti” futbol klubunun qapıçısı Ceyms Trafford karyerasını “Nyukasl”da davam etdirə bilər.

İdman.Biz “Football Insider”ə istinadən xəbər verir ki, “Nyukasl” 23 yaşlı qolkiperin transferində əsas namizəddir. “Aston Villa” da İngiltərə millisinin üzvü ilə maraqlanır.

Traffordun yeni klubunda əsas qapıçı olmaqla bağlı təminat istədiyi bildirilir. Onun “Mançester Siti”dəki mövqeyi Canluici Donnarummanın PSJ-dən transferindən sonra zəifləyib.

“Nyukasl” ötən yay da Traffordu heyətinə qatmağa yaxın olub. Lakin “Mançester Siti” “Börnli” ilə əvvəlki razılaşmada olan hüququndan istifadə edərək qapıçını geri qaytarıb.

Trafford hazırda İngiltərə millisinin heyətində DÇ-2026-da iştirak edir. Onun gələcəyinin turnirdən sonra dəqiqləşəcəyi gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kristal Palas” və “Sanderlend” Premyer Liqada DÇ liderləridir
19:08
DÇ-2026

“Kristal Palas” və “Sanderlend” Premyer Liqada DÇ liderləridir

İki klubun futbolçuları qrup mərhələsində ümumilikdə 14 qol vurub
“Neftçi” forvardını icarəyə verməyi planlaşdırır
18:51
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” forvardını icarəyə verməyi planlaşdırır

Azər Bağırov Salyanskini sərəncamında görmək istəyir
Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO
18:39
Digər

Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO

Futbolçunun həyat yoldaşı və iki övladının cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb
Nabil Fekir İspaniyaya qayıda bilər
18:31
Futbol

Nabil Fekir İspaniyaya qayıda bilər

Fransalı yarımmüdafiəçi “Rasinq Santander”in transfer gündəmindədir
Braziliyada yeni doğulanlara Neymarın adı verilir
18:18
DÇ-2026

Braziliyada yeni doğulanlara Neymarın adı verilir

Bu, braziliyalı ulduzun DÇ-2026 heyətinə salınmasından sonra qeydə alınıb
“Qarabağ”dan ayrılan Kevin Medina millimizin üzvü ilə komanda yoldaşı oldu
17:48
Futbol

“Qarabağ”dan ayrılan Kevin Medina millimizin üzvü ilə komanda yoldaşı oldu

Kolumbiyalı müdafiəçinin yeni klubu bəlli olub

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək