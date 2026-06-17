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“Neftçi”nin sabiq futbolçusu İraq klubunun maraq dairəsinə düşüb

Futbol
Xəbərlər
17 İyun 2026 14:05
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“Neftçi”nin sabiq futbolçusu İraq klubunun maraq dairəsinə düşüb

Kamerun futbol millisinin hücumçusu Vensan Abubakar karyerasını İraqın “Zakho” klubuna davam etdirə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, "Neftçi" ilə müqaviləsi başa çatan 34 yaşlı futbolçu hazırda azad agent statusundadır.

“Transfermarkt” portalının iyunun 15-də yenilənmiş məlumatına görə, Abubakarın bazar dəyəri 700 min avrodur (1.4 milyon AZN). Təcrübəli hücumçunun İraq klubuna keçidi ilə bağlı danışıqlar aparıldığı bildirilsə də, transferin baş tutma ehtimalı hələlik dəqiqləşməyib.

Karyerası ərzində bir sıra ölkələrdə çıxış etmiş kamerunlu futbolçu son vaxtlar da mərkəz hücumçusu kimi komandasının əsas oyunçularından biri olub. İraq çempionatına mümkün keçid onun karyerasında növbəti yeni mərhələ ola bilər.

İdman.Biz
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