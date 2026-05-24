24 May 2026
“Zirə” Premyer Liqada 400-cü qoluna çatdı - VİDEO

24 May 2026 13:59
Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 33-cü turunda “Zirə” üçün əlamətdar göstərici qeydə alınıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi səfərdə “Araz-Naxçıvan”la keçirilən oyunda Premyer Liqadakı 400-cü qolunu vurub.

Yubiley qoluna Junior Martins imza atıb. Bununla da “Zirə” Azərbaycan çempionatları tarixində yüksək dəstədə 400 və daha çox qol vuran onuncu komanda olub.

Qəsəbə komandasının 400-cü qolu Premyer Liqadakı 337-ci matçına təsadüf edib. “Zirə” bu qolların 218-ni evdə, 182-ni isə səfərdə vurub.

2015/2016 mövsümündə Premyer Liqada debüt edən klubun yüksək dəstədə ilk qolunu Viktor İqbekoyi vurub. O, 2015-ci il avqustun 9-da AZAL-la ev oyununda fərqlənib. Həmin görüşdə “Zirə” 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, “Zirə” “Araz-Naxçıvan”la səfər matçında 2:3 hesabı ilə məğlub olub.

