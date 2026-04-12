Mari-Luiza Eta kişi klubuna baş məşqçi təyin edilib

12 Aprel 2026 12:13
Almaniya Bundesliqasında tarixi hadisə yaşanıb. “Union” rəhbərliyi “Haydenhaym”a məğlubiyyətdən (1:3) sonra Şteffen Baumqartı istefaya göndərib və komandanı müvəqqəti olaraq Mari-Luiza Etaya həvalə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu təyinatla 34 yaşlı Eta Bundesliqa tarixində kişi komandasının baş məşqçisi postunu tutan ilk qadın mütəxəssis olub.

Mari-Luiza Eta bu kluba yad sima deyil. O, 2023-cü ildə komandanın məşqçilər heyətində yer alıb, 2025-ci ildən isə “Union”un 19 yaşlılardan (U-19) ibarət gənclər komandasında fəaliyyət göstərib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hakim qərarları yenidən müzakirəyə çıxarıldı - VİDEO
13:11
Futbol

Hakim qərarları yenidən müzakirəyə çıxarıldı - VİDEO

27-ci turun qarşılaşmaları mübahisəli epizodlarla yadda qalıb
Toni Kroos “Real”a qayıda bilər
12:41
Futbol

Toni Kroos “Real”a qayıda bilər

Madrid klubu almaniyalı əfsanəyə rəsmi vəzifə təklif etməyə hazırlaşır
Slot 17 yaşlı hücumçunun PSJ ilə oyunda iştirakına şübhə ilə yanaşır
11:24
Futbol

Slot 17 yaşlı hücumçunun PSJ ilə oyunda iştirakına şübhə ilə yanaşır

“Liverpul”un baş məşqçisi gənc ulduzun Çempionlar Liqasındakı şanslarını dəyərləndirib
Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO
11:13
Futbol

Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

İstanbulda narkotik və fahişəlik istintaqı çərçivəsində genişmiqyaslı reydlər keçirilib
Bazar günün futbol həyəcanı: yeddi liqanın AFİŞASI
10:59
Futbol

Bazar günün futbol həyəcanı: yeddi liqanın AFİŞASI

Azərbaycan, Türkiyə və Avropanın nəhəng liqalarında növbəti turun oyunları keçirilir
Luçeskunun dostu məşqçinin ölüm səbəbini açıqlayıb
10:38
Futbol

Luçeskunun dostu məşqçinin ölüm səbəbini açıqlayıb

Rumıniyalı mütəxəssisin vəfatının pərdəarxası məlum olub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək