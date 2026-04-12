Mari-Luiza Eta kişi klubuna baş məşqçi təyin edilib

Almaniya Bundesliqasında tarixi hadisə yaşanıb. “Union” rəhbərliyi “Haydenhaym”a məğlubiyyətdən (1:3) sonra Şteffen Baumqartı istefaya göndərib və komandanı müvəqqəti olaraq Mari-Luiza Etaya həvalə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu təyinatla 34 yaşlı Eta Bundesliqa tarixində kişi komandasının baş məşqçisi postunu tutan ilk qadın mütəxəssis olub.
Mari-Luiza Eta bu kluba yad sima deyil. O, 2023-cü ildə komandanın məşqçilər heyətində yer alıb, 2025-ci ildən isə “Union”un 19 yaşlılardan (U-19) ibarət gənclər komandasında fəaliyyət göstərib.