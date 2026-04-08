Dani Bolt “Qarabağ”a gəlməyə vadar olduğu səbəbi açıqladı - MÜSAHİBƏ

“Təklif gələndə artıq qrupda oynamaq ehtimalı var idi. Mən buna inandım”.
Bunu “Qarabağ”ın braziliyalı müdafiəçisi Dani Bolt ölkəsində “Lance” nəşrinə müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
– “Qarabağ”la keçirdiyiniz ilk mövsümdə Çempionlar Liqasında çıxış etdiniz. Təəssüratlarınız necə idi?
– Çempionlar Liqasında oynamaq çox gözəl təcrübədir, hər bir futbolçunun arzusudur. Həmişə televiziyadan izləyirdim və özümü bu səviyyədə - “Liverpul” və “Çelsi” kimi böyük komandalarla qarşılaşarkən təsəvvür edirdim. Himni eşitmək və həmin anın içində olmaq mənim üçün xüsusi idi.
– Ən çox nədən təsirləndiniz?
– Çempionlar Liqasında ilk dəfə oynamaq hər şeyi dəyişir, evdə əsas mövzuya çevrilir. Hamı səndən nə hiss etdiyini soruşur. Atmosfer təsirlidir – azarkeşlər, stadion, hər şey. Amma oyun başlayanda 11-ə 11-dir. Biz öz oyunumuz üzərində fokuslanırıq və istənilən rəqiblə rəqabət apara biləcəyimizə inanırıq. Təsadüfi deyil ki, “Çelsi” ilə heç-heçə etdik.
– Ən yaddaqalan an kimi pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmağı göstərmək olar?
– Bilirdik ki, pley-offa vəsiqə qazanmağa yaxınıq. Amma həqiqətən bunu anlayanda, sıradan çıxan komandalar məlum olanda və yüksəldiyimizi görəndə böyük hisslər keçirdik. Bu, hər futbolçunun yaşamaq istədiyi xüsusi təcrübədir.
– “Qarabağ”ın təklifini qəbul etməyində bu komandanın Çempionlar Liqasında çıxış etməsi nə qədər rol oynadı?
– Təklif gələndə artıq qrupda oynamaq ehtimalı var idi. Mən buna inandım. Karyera inkişafı ilə yanaşı, bu səviyyədə çıxış etmək istəyirdim. Məni bu çağırışı qəbul etməyə vadar edən də bu oldu.
– “Liverpul”la oyun zamanı rəqibin qapıçısı Alisson Bekkerlə səmimi söhbətiniz diqqətimizi çəkdi. Həmin vaxt nədən danışırdınız?
– Alissonla söhbət etdim, çünki qardaşı Muriellə “Fluminense”də birlikdə oynamışdım. Fasilədə danışdıq, qardaşı ilə birgə oynadığımı dedim. O da mənə imzalı formasını verdi. Ona təşəkkür etdim. Danışdığım şəxslərdən biri o idi.
– Azərbaycan futbolu barədə təəssüratlarınız necədir?
– Azərbaycan çempionatı inkişaf edir və diqqət çəkir. Bir çox futbolçu təklif almamışdan əvvəl buranın necə olduğunu soruşur. “Qarabağ” ölkənin adını tanıtmağa kömək edir. Braziliya ilə müqayisədə hələ o qədər tanınmır, amma inkişaf var.
– Yeni mədəniyyət və futbol mühitinə uyğunlaşmağınız karyeranıza nə kimi müsbət təsiri var?
– Çempionlar Liqası ilə yanaşı, başqa mədəniyyətdə və fərqli futbolda yaşamaq böyük təcrübədir. Bu, çox şey qatır. Amma hansı turnir olmasından asılı olmayaraq, düşüncə tərzi eynidir - hər oyunda mübarizə aparmaq və qələbə qazanmaq.