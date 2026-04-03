Marion Qavat: “Biz Azərbaycana etimad göstəririk”

“FIFA prezidenti Canni İnfantionun salamlarını sizə çatdırıram”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri FIFA-nın regional meneceri Marion Qavat AFFA-nın Hesabat Konfransda çıxışı zamanı deyib.
O, Azərbaycanın “FIFA Series-2026” turnirinə uğurlu ev sahibliyi etdiyini bildirib: “Biz Azərbaycana böyük etimad göstəririk. Yığma komanda turnirdə uğurlu oyunlar nümayiş etdirdi. Düşünürəm ki, ölkəniz 2027-ci ildə ev sahibliyi edəcəyi U-20 dünya çempionatında da yaxşı mübarizə aparacaq”.
Qonaq “Qarabağ”ı Avropada qazandığı uğurlara görə təbrik edib.