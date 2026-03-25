Abdulla Rzayev: “Turan Tovuz” mənə çörək verib, əlimdən gələni etmişəm”

“Turan Tovuz”a gedəndə düşünmürdüm ki, oynamayacağam”
Bunu “Şamaxı” Futbol Klubunun müdafiəçisi Abdulla Rzayev deyib.
O bildirib ki, “Şamaxı”da daha çox şans qazanması onun üçün önəmli məqamdır.
“Əlbəttə, oynamaq istəyərdim. Amma futbolda belə hallar olur. ”Turan Tovuz”a gedəndə düşünmürdüm ki, oynamayacağam. Sadəcə, orada öz mövqeyimdə çıxış etmirdim. “Şamaxı”ya gəldikdən sonra isə öz mövqeyimdə oynadım və oyundan-oyuna performansımı artırmağa çalışdım.
“Turan Tovuz” haqqında yalnız xoş sözlər deyə bilərəm. Nə məşqçi ilə, nə də klub rəhbərliyi ilə heç bir problemim olmayıb. Onlarla oyundan sonra da söhbət etdik, mehriban münasibət göstərdik. Futbolçu bu gün bir klubdadır, sabah başqa komandaya keçir - bu o demək deyil ki, əvvəlki klubuna hörmətsizlik etsin. Mən belə insan deyiləm. Onlar mənə çörək veriblər, mən də əlimdən gələni etmişəm”, - deyə o, komanda.az-a açıqlamasında bildirib.