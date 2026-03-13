13 Mart 2026
AZ

Tyaqo Silva tarixin ən yaşlı debütantı oldu: 41 yaşında bir ilk

Futbol
Xəbərlər
13 Mart 2026 15:08
71
Tyaqo Silva tarixin ən yaşlı debütantı oldu: 41 yaşında bir ilk

“Portu” futbol komandasının təcrübəli müdafiəçisi Tyaqo Silva karyerasında yeni bir səhifə açıb. 41 yaşlı futbolçu Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində keçirilən “Ştutqart”la (2:1) görüşdə meydana çıxmaqla turnirdə debüt edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı ulduz üçün bu matç qitənin ikinci dərəcəli klub turnirində ilk sınaq olub. Silva indiyə qədər keçdiyi zəngin karyerası ərzində yalnız Çempionlar Liqasında mübarizə aparıb. O, daha əvvəl “Milan”, PSJ və “Çelsi”nin heyətində qitənin ən nüfuzlu turnirinin iştirakçısı olub.

Bu debüt həm də turnirin tarixinə rekord kimi düşüb. 41 yaş 171 günlüyündə meydana çıxan Silva Avropa Liqası tarixində debüt edən ən yaşlı sahə oyunçusu ünvanını əldə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın legioneri Norveç klubuna keçir
14:23
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın legioneri Norveç klubuna keçir

Kris Kuaku 2025-ci ilin yayında “Qarabağ”a transfer olunmuşdu
Elmar Baxşıyev: “Sabah” psixoloji cəhətdən üstün görünür”
14:02
Futbol

Elmar Baxşıyev: “Sabah” psixoloji cəhətdən üstün görünür”

Hazırda turnir cədvəlinə 56 xalla “Sabah” başçılıq edir
“Sabah”ın futbolçusunun adı aktrisa ilə hallandı - VİDEO
13:49
Futbol

“Sabah”ın futbolçusunun adı aktrisa ilə hallandı - VİDEO

Nişanlısını verilişə çağırıb sual verdilər
Eden Azar Vinisiusun gələcəyindən narahatdır
13:38
Futbol

Eden Azar Vinisiusun gələcəyindən narahatdır

Keçmiş futbolçu bildirib ki, Vinisiusun oyunu yox, şəxsi müzakirə olunur
Nadir Nəbiyev: “Şəfa” rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür”
13:25
Azərbaycan futbolu

Nadir Nəbiyev: “Şəfa” rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür”

Mütəxəssis təyinatı barədə danışıb
“Qarabağ”dan gözlənilməz transfer gedişi - FOTO
13:13
Futbol

“Qarabağ”dan gözlənilməz transfer gedişi - FOTO

Rumıniya mətbuatı Ağdam klubunun Jali Muaddibə maraq göstərdiyini yazıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib