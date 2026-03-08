8 Mart 2026
İngiltərə Kuboku: “Fulhem” turnirlə vidalaşdı

8 Mart 2026 18:17
İngiltərə Kuboku: "Fulhem" turnirlə vidalaşdı

İngiltərə kubokunda 1/4 finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparan “Fulhem” öz meydanında Çempionşip təmsilçisi “Sauthempton”u qəbul edib. “Kreyven Kottec” stadionunda keçirilən qarşılaşma qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın gedişində meydan sahibləri qəribə bir qol epizodu ilə yadda qalıblar. “Sauthempton”un qapıçısı Daniel Peretsin vurduğu top öz müdafiəçisinin başına dəyərək Rodriqo Munisə tərəf yönəlib. Munis topu tora göndərsə də, baş hakim Cared Jillet ondan əvvəl fiti səsləndirdiyi üçün qol qeydə alınmayıb.

Bu qərar “Fulhem” üçün çox baha başa gəlib. Matçın 89-cu dəqiqəsində İoahim Andersen cərimə meydançasında Finn Azazı yıxdığı üçün hakim penalti nöqtəsini göstərib. 91-ci dəqiqədə Ross Stüart zərbəni dəqiq yerinə yetirərək komandasını qələbəyə daşıyıb.

Beləliklə, Premyer Liqa təmsilçisi olan “Fulhem” turnirdəki çıxışını dayandırıb, “Sauthempton” isə adını 1/4 finala yazdırıb.

